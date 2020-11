MILAN VERONA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV YouTube Facebook, dove vederla: SKY o DAZN?

Dove vedere Milan Verona Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 8 novembre 2020, si gioca Milan Verona in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Diretta Milan Verona Streaming, prestanzione match.

Milan-Verona si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Sarà la 57esima in Serie A fra le due formazioni. Questa sfida vede affrontarsi due delle migliori difese del campionato (cinque gol subiti dal Milan, tre dal Verona) e i due portieri con la miglior percentuale di parate (88,5% per Marco Silvestri e 84,6% per Gianluigi Donnarumma). La telecronaca della partita sarà curata da Maurizio Compagnoni, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Milan Verona in Diretta TV.

Milan Verona viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu ha realizzato due gol in tre sfide contro il Verona in Serie A, entrambi al Meazza. Ex della partita Nikola Kalinic: l’attaccante del Verona ha segnato un solo gol in cinque incontri di Serie A contro il Milan, rete risalente al febbraio 2017, quando vestiva la maglia della Fiorentina.

Milan Verona Streaming alternativa a Rojadirecta.

Milan Verona La partita sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NowTV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Prima di Zlatan Ibrahimovic, l’ultimo giocatore del Milan con almeno sette gol nelle prime sei gare stagionali dei rossoneri in Serie A era George Weah nel 1996 – solo tre invece ne hanno realizzati di più nei primi sette match di

Le probabili formazioni di Milan Verona:

campionato del Milan: Gunnar Nordahl (1950 e 1955), Marco van Basten (1992) e Andriy Shevchenko (2003).

Ibrahimovic inamovibile in attacco. C’è Leao alle sue spalle con Calhanoglu e Saelemaekers. Calabria alle prese con fastidi muscolari. Günter si ferma: il giocatore ha riportato una lesione muscolare di primo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I dubbi per Juric sono soprattutto in difesa. Se Ceccherini e Lovato non dovessero essere al meglio, pronti Magnani e Dawidowicz. Cetin da valutare.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Musacchio.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Lovato, Magnani; Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Cetin, Danzi, Faraoni, Favilli, Ruegg, Veloso, Vieira.

Alternative per vedere Milan Verona in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Milan Verona non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.