BOLOGNA NAPOLI Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link TV: dove vedere il match con Table PC e Cellulare

Dove vedere Bologna Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 8 novembre 2020, si gioca Bologna Napoli in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Diretta Bologna Napoli Streaming, prestanzione match.

Bologna e Napoli si affrontano in un match valido per la settima giornata del campionato di Serie A, al quale arrivano con umori probabilmente contrapposti. La compagine felsinea infatti, nella sua ultima uscita nel torneo ha posto fine ad un filotto di tre sconfitte consecutive imponendosi per 3-2 in casa contro il Cagliari grazie alle reti di Barrow (doppietta per lui) e Soriano. I partenopei sono invece reduci da una pesante sconfitta interna per 2-0 patita contro quella che sin qui è stata una delle più grandi rivelazioni del campionato: il Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Bologna Napoli in Diretta TV.

Bologna Napoli viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Dries Mertens ha segnato 11 gol in 11 sfide contro il Bologna, il suo bersaglio preferito, oltre ad essere la squadra contro cui vanta più marcature multiple in Serie A (due triplette e una doppietta).

Bologna Napoli Streaming alternativa a Rojadirecta.

Bologna Napoli La partita sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NowTV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Il prossimo sarà il 69° gol per Lorenzo Insigne, che potrebbe raggiungere così Luis Vinicio al 10° posto nella classifica dei migliori marcatori del Napoli nella storia della Serie A.

Le probabili formazioni di Bologna Napoli:

Pochi dubbi per Mihajlovic, che dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Orsolini, Soriano e Barrow alle spalle di Palacio. Tanti cambi per Gattuso rispetto alla gara di Coppa. Insigne con Mertens e Lozano dietro Osimhen. Bakayoko al fianco di Fabian Ruiz in mediana.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dijks, Mbaye, Medel, Poli, Sansone, Santander, Skov Olsen.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Alternative per vedere Bologna Napoli in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Bologna Napoli non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.