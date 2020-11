ATALANTA INTER Streaming Gratis Link info ROJADIRECTA, dove vederla in Video Diretta TV con Android e Apple

Dove vedere Atalanta Inter Streaming senza Rojadirecta. La settima giornata di Serie A offre al grande pubblico il derby Atalanta Inter che si giocherà alle ore 15:00 di oggi domenica 8 novembre 2020. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Diretta Atalanta Inter Streaming, prestanzione match.

Per il big match tra l’Atalanta di Gasperini e l’Inter di Conte l’appuntamento è al Gewiss Stadium di Bergamo. Nella passata stagione Inter e Atalanta si sono affrontate a San Siro a gennaio 2020 con il pareggio per 1-1 firmato Lautaro Martinez e Gosens, mentre nel match di ritorno, che ha chiuso l’annata, 2-0 a Bergamo per gli ospiti con Young e D’Ambrosio.

Atalanta Inter in Diretta TV.

Atalanta Inter viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Le prime 13 panchine in Serie A di Antonio Conte sono arrivate proprio con l’Atalanta: l’attuale tecnico dell’Inter è imbattuto da allenatore contro i bergamaschi nella competizione, grazie a sette successi e un pareggio.

Atalanta Inter Streaming alternativa a Rojadirecta.

Atalanta Inter La partita sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con NowTV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Luis Muriel ha realizzato cinque gol con quattro maglie differenti contro l’Inter in Serie A (Lecce, Udinese, Sampdoria e Fiorentina): solo Alberto Gilardino (sei) e Roberto Baggio (cinque) hanno segnato con più squadre diverse contro i nerazzurri nel massimo campionato.

Le probabili formazioni di Atalanta Inter:

Oltre a Gosens e De Roon Gasperini dovrà fare a meno anche di Palomino. In attacco potrebbe rivedersi Ilicic titolare al fianco di Gomez, con Zapata unica punta, ma le soluzioni per Gasperini sono sempre moltissime. Hateboer convocato. Lukaku è convocato, ma Conte dovrebbe confermare la coppia Sanchez-Lautaro per non rischiare il belga dall’inizio. Barella alle loro spalle. In mediana Brozovic favorito dopo i dubbi sulla positività di Gagliardini (e Radu) e ballottaggio tra Young e Darmian. Padelli di sicuro out per Covid.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; De Paoli, Pasalic, Freuler, Mojica; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Carnesecchi, De Roon, Gosens, Piccini.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Lukaku, Sensi, Vecino.

Alternative per vedere Atalanta Inter in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Atalanta Inter non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.