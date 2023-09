VAR in TV: audio conversazioni arbitri in diretta su Dazn

A partire da domani sera (domenica 24 settembre), gli audio delle conversazioni tra i Video Assistant Referee (Var) e i direttori di gara verranno trasmessi in televisione. Questo sarà possibile grazie a un accordo tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Dazn. Gli audio saranno trasmessi nel programma “Sunday night square” e saranno analizzati i casi più interessanti. Sarà presente in studio il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi.

Il nuovo formato “Open Var”

Inoltre, verrà introdotto un nuovo formato chiamato “Open Var“, nel quale ogni settimana un ospite dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA) commenterà e approfondirà le prime clip. L’obiettivo di questa partnership è offrire un’esperienza ancora più appassionante del calcio italiano ai tifosi e creare una nuova cultura sportiva. La trasmissione non sarà una semplice moviola, ma un’opportunità di comprendere in modo trasparente come nascono le decisioni dei direttori di gara nel settore innovativo del Var.