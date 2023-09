Empoli-Inter 0-1: 5a vittoria di fila e Inzaghi va in fuga con Dimarco

L’Inter ha vinto 1-0 contro l’Empoli nella 5a giornata del campionato di Serie A. Grazie a questa vittoria, l’Inter rimane in testa alla classifica con punteggio pieno. Il gol decisivo è stato segnato da Dimarco al 51′, con un magnifico sinistro sotto l’incrocio dei pali. Questa vittoria consente all’Inter di allontanarsi di +3 dal Milan e di +5 dalla Juventus. Per l’Empoli, invece, è il quinto ko della stagione. Andreazzoli, il nuovo allenatore dell’Empoli, inizia il suo percorso sulla panchina della squadra toscana con una sconfitta. Alle 18 si gioca Bologna-Napoli.

Statistica in evidenza: L’Inter è l’unica squadra che non ha ancora subito gol nel corso del primo tempo in questo campionato.

Un gol spettacolare di Dimarco

Durante la partita, l’Inter ha ottenuto il massimo risultato anche nel suo primo lunch match della stagione. I nerazzurri sono partiti in modo aggressivo e hanno messo subito sotto pressione la difesa dell’Empoli. Nel primo tempo, l’Inter ha avuto diverse occasioni per segnare, ma è stato salvato dalla difesa avversaria. Nel secondo tempo, l’Inter è riuscita a sbloccare la partita grazie a un gol spettacolare di Federico Dimarco (25 anni). Nonostante qualche momento di tensione finale, l’Inter è riuscita a difendere il risultato e conquistare i tre punti. Con questa vittoria, l’Inter si prende una piccola fuga in testa alla classifica, mentre l’Empoli resta a zero punti e zero gol segnati.

Empoli-Inter 0-1

Marcatore Gol: 6′ st Dimarco.

Empoli (4-2-3-1): Berisha; Ebuehi, Ismajli (6′ st Walukiewicz), Luperto, Pezzella; Marin (24′ st Fazzini), Ranocchia (24′ st Grassi), Maleh; Baldanzi; Cambiaghi (34′ st Destro), Shpendi (34′ st Cancellieri). A disp.: Perisan, Stubljar, Cacace, Guarino, Bereszynski, Kovalenko, Bastoni, Gyasi. All.: Andreazzoli.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (26′ st De Vrij); Darmian, Frattesi (26′ st Barella), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (36′ st Carlos Augusto); Lautaro Martinez (27′ st Arnautovic), Thuram (36′ st Sanchez). A disp.: Di Gennaro, Audero, Bisseck, Stankovic, Dumfries, Klaassen, Asllani, Agoumé. All.: Inzaghi.

Arbitro: Marcenaro. Ammoniti: Acerbi (I), Pezzella (E), Maleh (E), Bastoni (I).