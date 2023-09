TORINO ROMA Streaming Online TV, dove vederla Gratis con Cellulare Tablet PC

Dove vedere Diretta Torino-Roma Streaming: quando e dove si gioca. Partita valida come posticipo che chiude la 5a giornata di Serie A 2023/24: si gioca oggi domenica 24settembre 2023 allo stadio Olimpico Grande Torino con calcio d’inizio alle ore 20:45 italiane. Partita che si può vedere anche dall’estero, scopri di seguito come. Chi vincerà oggi la sfida tecnica Juric e Mourinho? Di seguito dove vedere streaming Torino-Roma gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Il Torino ha ottenuto una grande vittoria contro la Salernitana, mantenendo la porta inviolata per la terza volta quest’anno. La Roma, invece, ha vinto con una grande prestazione contro lo Sheriff Tiraspol e ha segnato sette gol contro l’Empoli. La squadra capitolina ha avuto successo nelle trasferte a Torino e ha segnato il primo gol nei primi 20 minuti delle ultime partite.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck, Radonijc; Zapata. Allenatore: Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Brezzo, Sazonov, Zima, N’Guessan, Soppy, Tameze, Linetty, Gineitis, Vlasic, Karamoh, Sanabria, Pellegri. Indisponibili: Djidji, Popa, Vojvoda. Squalificati: nessuno.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Karsdorp, Zalewski, Celik, Pellegrini, Aouar, Pagano, Belotti, Azmoun, El Shaarawy. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Guida della sezione di Torre Annunziata. Guardalinee: Preti-Mokhtar. IV uomo: Giua. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Paganessi.

Torino-Roma in tv con DAZN in esclusiva. Per seguire la partita su Dazn, sarà necessario scaricare l’app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento Zona Dazn la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Il match verrà raccontato su DAZN da Edoardo Testoni e da Alessandro Budel.

La Roma ha vinto solo una delle ultime 10 trasferte di Serie A (3N, 6P), il successo è però arrivato proprio contro il Torino lo scorso 8 aprile (1-0 con gol di Paulo Dybala).

Torino-Roma streaming gratis per gli abbonati accedendo sull’applicazione di Dazn (link www.dazn.it) su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando le rispettive app per Android e iOS, e sul proprio personal computer o notebook. Sul sito del Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Nemanja Radonjic ha già segnato più reti in quattro presenze di questo campionato (tre gol) che in tutta la scorsa stagione di Serie A (due marcature in 28 match). Dopo le reti contro Genoa e Salernitana, il serbo potrebbe trovare il gol in tre match di fila per la prima volta in carriera nei maggiori cinque campionati europei.

Romelu Lukaku ha preso parte a sette reti in quattro sfide contro il Torino in campionato (quattro gol e tre assist), solo contro il Genoa (otto) è stato coinvolto in più marcature in Serie A; contro i granata ha infatti messo lo zampino in media ogni 51 minuti tra gol e assist.