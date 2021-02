SPEZIA MILAN Streaming info ROJADIRECTA TV Facebook DAZN Live YouTube Gratis, dove vederla con PC iPhone Tablet TV

Dove vedere Diretta Spezia-Milan Streaming Video senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis: Serie A Day 21. Alle ore 20:45 di oggi sabato 13 febbraio 2021, si gioca Spezia-Milan in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? La partita sarà preceduta dalla super sfida Napoli-Juve delle ore 18 ITA.

Spezia-Milan, sfida valida per la 22a giornata della Serie A 2020/21, allo stadio Alberto Picco di La Spezia, senza la presenza dei tifosi sugli spalti in ottemperanza alle norme di contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus. Calcio d’inizio fissato alle ore 20:45 ITA di oggi 13 febbraio. Sono 2 i precedenti tra le due squadre, entrambi vinti dal Milan. Nel 2014, in Coppa Italia, rossoneri vittoriosi per 3-1. All’andata, in campionato, rossoneri vittoriosi per 3-0.

Spezia Milan probabili formazioni.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, S. Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Agudelo, Galabinov, Gyasi. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Farias, Ferrer, Mattiello, Nzola, Piccoli, Terzi.

Italiano ritrova Pobega dopo il turno di squalifica ma perde Terzi per infortunio: spazio per Chabot o Ismajli (favorito) accanto ad Erlic. Il tecnico dello Spezia potrebbe confermare il tridente senza una vera punta visto contro il Sassuolo, con Verde, Agudelo e Gyasi, anche se Galabinov spera di giocare. Non convocati Nzola e Piccoli.

MILAN (4-2-3-1): G Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Calabria. Indisponibili: Brahim Diaz, Tonali.

Pioli senza lo squalificato Calabria, sostituito da Dalot sulla fascia destra della difesa. Kjaer recupera e ritrova posto in mezzo alla retroguardia. Torna Bennacer con Kessié in mediana, Calhanoglu dal 1′ sulla trequarti. Ballottaggio tra Leao (favorito) e Rebic sulla trequarti alle spalle di Ibrahimovic. Convocato anche Tonali.

Arbitro: Daniele Chiffi di Padova, coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin e Valerio Vecchi e dal quarto uomo Juan Luca Sacchi. Al VAR Paolo Silvio Mazzoleni con Giacomo Paganessi all’AVAR.

Spezia Milan viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

In casa Spezia, per il momento, mister Italiano ha respinto le domande scomode sulla questione societaria, mentre Pioli ha fatto i complimenti al gruppo ed ha sottolineato l’importanza di Ibrahimovic. Palese che il mister rossonero fa le scelte tattiche, mentre la parte psicologica è gestita sia da Ibra che dal gruppo.

Spezia Milan sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Il tecnico rossero Pioli, prima della partita: “La preparazione è stata fatta per arrivare pronti e determinati, contro un avversario che ci aveva creato difficoltà nella gara d’andata, che ha battuto il Napoli e la Roma. E’ stata una buona settimana. A parte Diaz e Maldini stanno tutti bene. Ho buoni margini d scelta. Penso solo alla partita di domani, poi da lunedì penserò alle prossime partite. Ora posso fare tante scelte. Dico sempre che oltre ai titolari sono molto importanti anche coloro che entrano. Chi arriva da qualche infortunio fa fatica a giocare ogni giorni, gli altri faranno meno fatica. Ma io ora penso solo alla partita di domani. Prima di ogni partita parlate di svolta. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a vincere le nostre partite”.

