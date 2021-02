NAPOLI JUVENTUS Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis, dove vedere Diretta: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli Juventus Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline: Video Serie A 22a giornata. Alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 13 febbraio 2021, si gioca Napoli Juventus in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match della 22a giornata di Serie A.

I bianconeri iniziano la giornata al terzo posto con 42 punti, mentre il Napoli è a 37. Entrambe le squadre hanno ovviamente una partita ancora da recuperare. Infatti, per la prima volta nella storia della Serie A a girone unico la sfida di ritorno tra due squadre verrà giocata prima di quella di andata: la partita non ha ancora una data fissata per il recupero. La Juventus non subisce gol da tre partite consecutive di Serie A: i bianconeri non registrano una striscia più lunga senza reti al passivo nella competizione dal dicembre 2018 (sei di fila sotto Massimiliano Allegri).

Napoli Juventus Diretta al posto di Rojadirecta TV

Napoli Juventus viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Sono cinque i precedenti tra Napoli e Juventus in casa dei partenopei disputati di sabato: dopo due successi bianconeri, sono arrivate tre vittorie per i padroni di casa, tra il 2007 e il 2015.

Napoli Juventus Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Napoli Juventus in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

La prima rete in Serie A di Hirving Lozano è arrivata proprio contro la Juventus, al suo debutto nell’agosto 2019 – quella rimane la sua unica sfida contro i bianconeri nella competizione.

Napoli Juventus probabili Formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Mertens, Demme.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Arthur, Dybala, Ramsey.

Alternative per vedere Napoli Juventus in diretta streaming gratis

Altre forme per vedere Napoli Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per guardare Napoli Juventus potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.