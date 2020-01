NAPOLI JUVENTUS Streaming Gratis: info Rojadirecta Diretta Video con Cellulare Tablet PC

Dove vedere Diretta Napoli Juventus Streaming senza RojaDirecta: Video Gratis Serie A Turno 21, 2a giornata del girone di ritorno.

Alle ore 20:45 italiane di domenica 26 gennaio 2020, si gioca Napoli Juventus in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 21a giornata di Serie A di calcio italiano.

Napoli Juventus Streaming, presentazione match.

A centrocampo Demme e Lobotka si giocano la terza maglia a disposizione al fianco di Fabian Ruiz e Zielinski, con il tedesco leggermente favorito. Indisponibile Allan, in Brasile per la nascita del figlio. Maksimovic in panchina.

Sarri perde Danilo. Il brasiliano è alle prese con una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra: tra dieci giorni nuovi esami. Sugli esterni ci saranno ancora Cuadrado e Alex Sandro. Rientrano dal 1′ De Ligt e Matuidi, con Rabiot che dovrebbe riposare. Solito ballottaggio Ramsey-Higuain per appoggiare Dybala e l’intoccabile Ronaldo. Emre Can e De Sciglio, in uscita, non convocati.

Napoli Juventus Streming e Diretta TV.

Napoli Juventus viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno, Sky Serie A (canale 202 del satellite, canale 473 del digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite).

La partita sarà disponibile in streaming live su SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Napoli Juventus non viene trasmessa in chiaro.

Napoli Juventus, le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Koulibaly, Mertens, Maksimovic, Malcuit, Ghoulam.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: De Sciglio, Chiellini, Khedira, Demiral; Danilo.

Alternative per vedere Napoli Juventus in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Napoli Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Napoli Juventus potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.