Info Rojadirecta Napoli-Juventus Roma-Lazio Inter-Cagliari, dove vedere Partite Streaming Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi domenica 26 gennaio 2020, dove spiccano Napoli-Juventus, il Derby Roma-Lazio e Inter-Cagliari, validi per la 21a giornata di Serie A.

08:00 Western United-Adelaide United (A-League) – Sportitalia

10:00 Genoa-Cagliari (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:00 Torino-Napoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:00 Atletico Madrid-Leganes (Liga) – DAZN.

12:30 Diretta Inter-Cagliari (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Conte potrebbe recuperare in extremis Brozovic, ma le sue condizioni saranno valutate all’ultimo minuto, con Borja Valero pronto a sostituirlo. Ashley Young, vista l’emergenza, potrebbe partire dall’inizio a destra con Biraghi a sinistra.

Rog non ce la fa, al suo posto Ionita. Sicuramente out anche Ceppitelli, Cerri, e Ragatzu. Con la squalifica di Pisacane, in difesa in coppia con Klavan ci sarà il giovane polacco Walukiewicz, già impegnato contro l’Inter a San Siro in Coppa Italia. Tra i pali Maran ha annunciato il rientro di Cragno.

Diretta Inter Cagliari con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

12:30 Roma-Fiorentina (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

14:00 Manchester City-Fulham (Fa Cup) – DAZN

14:00 Celta-Eibar (Liga) – DAZN

14:00 Lazio-Sassuolo (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

14:30 Groningen-Ajax (Eredivisie) – DAZN

14:30 Mantova-Vigor Carpaneto (Serie D) – Sportitalia e Eleven Sports

14:30 Gravina-Foggia (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Marina Di Ragusa-Palermo (Serie D) – Eleven Sports.

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite)

15:00 Parma-Udinese (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

15:00 Verona-Lecce (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre)

15:00 Sampdoria-Sassuolo (Serie A) – DAZN e DAZN1.

15:00 Crotone-Spezia (Serie B) – DAZN

15:00 Venezia-Trapani (Serie B) – DAZN

15:00 Lione-Tolosa (Ligue 1) – DAZN

15:00 Siena-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Pro Vercelli-Monza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Alessandria-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Arezzo-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Novara-Pontedera (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Triestina-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Fermana-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vis Pesaro-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Arzignano-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Reggina-Bari (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Viterbese-Catania (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Virtus Francavilla-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Monopoli-Ternana (Serie C) – Eleven Sports

15:30 Werder Brema-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Football

16:00 Getafe-Betis (Liga) – DAZN

17:00 Nantes-Bordeaux (Ligue 1) – DAZN.

17:30 Pianese-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Giana Erminio-Gozzano (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pro Patria-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Como-Renate (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Virtus Verona-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Fano-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Modena-Imolese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Rimini-Vicenza (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Potenza-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Rieti-Casertana (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Sicula Leonzio-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Avellino-Picerno (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Cavese-Teramo (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Roma-Lazio (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Si ferma Diawara: al suo posto ci sarà Cristante. Davanti scelte obbligate, con Under, Pellegrini e Kluivert in appoggio al rientrante Dzeko. Probabile panchina per Florenzi, con Santon che verrebbe adattato sulla destra. Convocati Fazio, Pastore e Perotti.

Ritorno in gruppo per Luis Alberto e Correa. In vista del derby con la Roma Inzaghi tira un sospiro di sollievo. Lo spagnolo ha recuperato da un affaticamento al flessore, l’argentino è tornato a ritmi standard dopo aver giocato 40′ al San Paolo e si candida per un posto da titolare in attacco al fianco di Immobile. Pochi dubbi per quanto riguarda il centrocampo, in difesa Luiz Felipe è favorito su Patric.

Diretta Roma Lazio sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:00 Bayer L-Fortuna D (Bundesliga) – Sky Sport Football

18:00 Shrewsbury Town-Liverpool (Fa Cup) – DAZN

18:30 Real Sociedad-Maiorca (Liga) – DAZN.

20:45 Diretta Napoli-Juventus (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

A centrocampo Demme e Lobotka si giocano la terza maglia a disposizione al fianco di Fabian Ruiz e Zielinski, con il tedesco leggermente favorito. Indisponibile Allan, in Brasile per la nascita del figlio. Maksimovic in panchina.

Sarri perde Danilo. Il brasiliano è alle prese con una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra: tra dieci giorni nuovi esami. Sugli esterni ci saranno ancora Cuadrado e Alex Sandro. Rientrano dal 1′ De Ligt e Matuidi, con Rabiot che dovrebbe riposare. Solito ballottaggio Ramsey-Higuain per appoggiare Dybala e l’intoccabile Ronaldo. Emre Can e De Sciglio, in uscita, non convocati.

Diretta Napoli Juventus sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Ascoli-Frosinone (Serie B) – DAZN

21:00 Valladolid-Real Madrid (Liga) – DAZN e DAZN1

21:00 Lilla-PSG (Ligue 1) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.