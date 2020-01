INTER CAGLIARI Streaming Gratis, dove vederla: DAZN o Sky? Diretta con Cellulare Tablet PC, Canale TV e Formazioni

Dove vedere Diretta Inter Cagliari Streaming senza RojaDirecta: Video Gratis Serie A Turno 21, seconda giornata del girone di ritorno.

Alle ore 12:30 italiane di domenica 26 gennaio 2020, si gioca Inter Cagliari in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 21a giornata di Serie A di calcio italiano.

Inter Cagliari Streaming, presentazione match.

Conte potrebbe recuperare in extremis Brozovic, ma le sue condizioni saranno valutate all’ultimo minuto, con Borja Valero pronto a sostituirlo. Ashley Young, vista l’emergenza, potrebbe partire dall’inizio a destra con Biraghi a sinistra.

Rog non ce la fa, al suo posto Ionita. Sicuramente out anche Ceppitelli, Cerri, e Ragatzu. Con la squalifica di Pisacane, in difesa in coppia con Klavan ci sarà il giovane polacco Walukiewicz, già impegnato contro l’Inter a San Siro in Coppa Italia. Tra i pali Maran ha annunciato il rientro di Cragno.

Inter Cagliari Streming e Diretta TV.

Inter Cagliari viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

La partita sarà disponibile in streaming live su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Inter Cagliari, le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: Candreva. Indisponibili: Brozovic.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. Allenatore Maran. Squalificati: Pisacane. Indisponibili: Pavoletti, Rog, Cerri, Ceppitelli, Cacciatore, Mattiello.

Alternative per vedere Inter Cagliari in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Inter Cagliari non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Inter Cagliari potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.