ROMA LAZIO info ROJADIRECTA Streaming Gratis, dove vederla: Sky o DAZN? Diretta con Cellulare Tablet PC, Canale TV e Formazioni

Dove vedere Diretta Roma Lazio Streaming senza RojaDirecta: Video Gratis Serie A Turno 21, 2a giornata del girone di ritorno.

Alle ore 18:00 italiane di domenica 26 gennaio 2020, si gioca Roma Lazio in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 21a giornata di Serie A di calcio italiano.

Roma Lazio Streaming, presentazione match.

Si ferma Diawara: al suo posto ci sarà Cristante. Davanti scelte obbligate, con Under, Pellegrini e Kluivert in appoggio al rientrante Dzeko. Probabile panchina per Florenzi, con Santon che verrebbe adattato sulla destra. Convocati Fazio, Pastore e Perotti.

Ritorno in gruppo per Luis Alberto e Correa. In vista del derby con la Roma Inzaghi tira un sospiro di sollievo. Lo spagnolo ha recuperato da un affaticamento al flessore, l’argentino è tornato a ritmi standard dopo aver giocato 40′ al San Paolo e si candida per un posto da titolare in attacco al fianco di Immobile. Pochi dubbi per quanto riguarda il centrocampo, in difesa Luiz Felipe è favorito su Patric.

Roma Lazio Streming e Diretta TV.

Roma Lazio viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La partita sarà disponibile in streaming live su SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Roma Lazio, le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mkhitaryan, Pastore, Zappacosta, Zaniolo, Diawara, Perotti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Marusic, Cataldi, Lukaku.

Alternative per vedere Roma Lazio in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Roma Lazio non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Roma Lazio potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.