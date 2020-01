Convocati Napoli-Juventus

Domenica sera si gioca al San Paolo Napoli-Juventus. Di seguito la lista dei convocati di ambo le squadre.

Convocati Napoli

Il tecnico del Napoli, Rino Gattuso, ha convocato 20 giocatori. Questo l’elenco completo: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Lorenzo Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho.

Convocati Juventus

Assenti quindi Mertens, Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Younes e Allan.

Questi i convocati bianconeri allenati da Maurizio Sarri per il match del San Paolo, in ordine numerico: 1 Szczesny, 4 De Ligt, 5 Pjanic, 7 CR7 Cristiano Ronaldo, 8 Ramsey, 10 Paulo Dybala, 11 Douglas Costa, 12 Alex Sandro, 14 Matuidi, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 21 Higuain, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Bentancur, 31 Pinsoglio, 33 Bernardeschi, 41 Coccolo, 77 Buffon. Out gli infortunati Chiellini, Khedira, Demiral, Danilo e De Sciglio (in trattativa col PSG), oltre a Pjaca (diretto verso Cagliari) ed Emre Can, nel mirino di Everton e Borussia Dortmund.