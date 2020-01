TORINO ATALANTA Streaming Gratis, dove vederla: DAZN o Sky? Diretta con Cellulare Tablet PC, Canale TV e Formazioni

Dove vedere Diretta Torino Atalanta Streaming senza RojaDirecta: Video Gratis Serie A Turno 21, seconda giornata del girone di ritorno.

Alle ore 20:45 italiane di sabato 25 gennaio 2020, si gioca Torino Atalanta in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 20a giornata di Serie A di calcio italiano.

Torino Atalanta Streaming, presentazione match.

Dalla stagione 2016/17, dopo essere rimasta imbattuta per cinque sfide di fila contro il Torino (2V, 3N), l’Atalanta ha perso le due più recenti contro i granata. L’ultimo successo dell’Atalanta in casa del Torino in Serie A risale all’aprile 2007 (1-2): da allora sei successi granata e tre pareggi. Nelle ultime quattro stagioni in cui il Torino ha perso almeno nove delle prime 20 partite di un campionato di Serie A, ha trovato la retrocessione a fine anno.

Torino Atalanta Streming e Diretta TV.

Torino Atalanta viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Josip Ilicic ha realizzato nove reti nelle sue ultime nove presenze di campionato: con il prossimo gol lo sloveno dell’Atalanta supererà Paolo Rossi nella classifica dei marcatori all-time della Serie A (entrambi a quota 82). Duván Zapata ha segnato quattro reti in nove sfide di Serie A contro il Torino: tra le squadre affrontate più di due volte nella competizione tuttavia, i granata sono quelli contro cui l’attaccante dell’Atalanta ha registrato la più bassa percentuale di vittorie (11% – 1/9).

La partita sarà disponibile in streaming live su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart

Torino Atalanta, le formazioni che speriamo di vedere in campo.

tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Mazzarri. Squalificati: Aina, Rincon. Indisponibili: Baselli, Zaza, Ansaldi.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Hateboer, de Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. All. Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Alternative per vedere Torino Atalanta in diretta streaming gratis.

Altre forme per vedere Torino Atalanta non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Torino Atalanta potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.