Streaming Torino-Atalanta Fiorentina-Genoa Spal-Bologna, dove vedere Partite Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza RojaDirecta) di oggi sabato 25 gennaio 2020, dove spiccano Torino-Atalanta, Fiorentina-Genoa e Spal-Bologna, anticipi della 21a giornata di Serie A.

09:30 Melbourne City-Perth Glory (A-League) – Si Solocalcio

11:00 Inter-Pescara (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Empoli-Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 Espanyol-Athletic (Liga) – DAZN

13:45 Brentford-Leicester (Fa Cup) – DAZN

14:30 Atalanta-Sampdoria (Campionato Primavera) – Si Solocalcio.

15:00 Diretta Spal-Bologna (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta Spal Bologna sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Cittadella-Benevento (Serie B) – DAZN e DAZN1

15:00 Virtus Entella-Cremonese (Serie B) – DAZN

15:00 Pisa-Juve Stabia (Serie B) – DAZN

15:00 Pordenone-Pescara (Serie B) – DAZN

15:30 Eintracht-Lipsia (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

16:00 Valencia-Barcellona (Liga) – DAZN

16:00 Southampton-Tottenham (Fa Cup) – DAZN

16:30 Bologna-Fiorentina (Campionato Primavera) – Si Solocalcio (Differita)

17:00 Inter-Pescara (Campionato Primavera) – Sportitalia

17:30 Marsiglia-Angers (Ligue 1) – DAZN e DAZN1.

18:00 Diretta Fiorentina-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

18:00 Salernitana-Cosenza (Serie B) – DAZN

18:30 Bayern-Schalke (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:30 Hull City-Chelsea (Fa Cup) – DAZN

18:30 Alaves-Villarreal (Liga) – DAZN

20:00 Monaco-Strasburgo (Ligue 1) – DAZN.

20:45 Diretta Torino-Atalanta (Serie A) – DAZN e DAZN1.

Diretta Torino Atalanta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

20:45 Pistoiese-Carrarese (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Carpi-Padova (Serie C) – Eleven Sports

20:45 Rende-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports

21:00 Siviglia-Granada (Liga) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.