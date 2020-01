Coppa Italia: Milan-Torino e Inter-Fiorentina.

Domani e mercoledì si giocano gli ultimi due quarti di finale di Coppa Italia: Milan-Torino (martedì 28/01, ore 20:45) e Inter-Fiorentina (mercoledì 29/01, ore 20:45).

Milan-Torino Coppa Italia.

Arbitro: Pasqua di Tivoli (Valeriani-Colarossi). Milan e Torino si affrontano a San Siro per il terzo quarto di finale in programma in questa edizione 2019-2020 della Coppa Italia. I rossoneri – solo 5 le Coppe Italia nel loro palmares – giungono a questo punto della competizione dopo aver superato la SPAL per 3-0 nel turno precedente.

Inter-Fiorentina Coppa Italia.

I granata, trionfatori in questo torneo già 5 volte nella loro storia ma l’ultima delle quali nel lontano 1993, hanno superato il Genoa solamente dopo la lotteria dei calci di rigore.

Doveri di Roma (Del Giovane-Prenna). La sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina chiude il programma dei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri giungono a questa fase della competizione dopo avere sconfitto il Cagliari col punteggio di 4-1 nel turno precedente, e inseguono la conquista del trofeo dal 2011. I viola, invece, hanno già giocato tre incontri nell’edizione della Coppa Italia in corso, sconfiggendo nell’ordine Monza, Cittadella e Atalanta.