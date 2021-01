MILAN TORINO Streaming Gratis info ROJADIRECTA Diretta su RAI Play [Coppa Italia Coca-Cola]

Milan Torino Streaming Gratis Link (senza Rojadirecta): dove vedere video live internet. Alle ore 20:45 di oggi martedì 12 gennaio 2021, si gioca Milan Torino in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai. Chi vincerà? Prima partita degli ottavi di finale della Coppa Italia Coca-Cola 2020-2021 giunta alla sua 74ª edizione: fase dedicata all’entrata in scena delle prime otto squadre dello scorso campionato.

Si gioca allo stadio San Siro di Milano e a porte chiuse, in virtù delle misure restrittive atte a limitare la diffusione del contagio da Coronavirus. Le due formazioni si sono affrontate proprio nell’ultimo turno della Serie A: rossoneri vittoriosi con il punteggio di 2-0, frutto delle reti di Rafael Leão e Franck Kessié (su calcio di rigore) realizzate entrambe nel primo tempo.

Dove vedere Milan Torino streaming e tv senza Rojadirecta.

Milan Torino sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Disponibile in chiaro streaming live su Rai Play (link www.raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Milan Torino probabili formazioni.

