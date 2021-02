ROJADIRECTA Napoli-Juventus Spezia-Milan Torino-Genoa: Orario Canale TV Partite Diretta Streaming Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi sabato 13 febbraio 2021, dove spiccano Napoli-Juventus Spezia-Milan e Torino-Genoa, validi per la 22a giornata di Serie A.

11:00 Cagliari-Genoa (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:00 Salernitana-Vicenza (Serie B) – Dazn e Dazn1

12:30 Albinoleffe-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

12:30 Foggia-Catanzaro (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

12:30 Catania-Francavilla (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

12:30 Juventus-Empoli (Coppa Italia Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

13:00 Bologna-Atalanta (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:30 Leicester-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Pordenone-Cittadella (Serie B) – Dazn

14:00 Cremonese-Lecce (Serie B) – Dazn

14:00 Pescara-Venezia (Serie B) – Dazn

14:00 Granada-Atletico Madrid (Liga) – Dazn

14:30 Palermo-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Streaming Torino-Genoa (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Sfida salvezza tra Torino Genoa per il 22esimo turno di Serie A. Giocatori da tenere d’occhio: il capocannoniere del Torino in campionato Andrea Belotti (TOR) ha segnato undici gol in SA ma non ha ancora segnato in una partita che ha portato ad una vittoria in questa stagione! Nel frattempo, Goran Pandev ha segnato una doppietta vincente contro il Napoli e ciascuno dei suoi tre gol in SA è arrivato nei primi 30 minuti di gioco. Statistica in evidenza: aspettatevi una partita combattuta, poiché solo una delle ultime undici partite ufficiali del Torino ha visto meno di 29,5 falli, con tre delle ultime cinque che ne hanno visti almeno 40!

Diretta Torino Genoa sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Pro Vercelli-Grosseto (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Alessandria-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Viterbese-Cavese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Pontedera-Novara (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vis Pesaro-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Potenza-Ternana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Imolese-Fano (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Cesena-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Pro Sesto-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sampdoria-Spal (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:30 Borussia Dortmund-Hoffenheim (Bundesliga) – Sky Sport Uno

16:00 Spal-Empoli (Serie B) – Dazn

16:00 Crystal Palace-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football

16:15 Siviglia-Huesca (Liga) – Dazn e Dazn1

17:00 Psg-Nizza (Ligue 1) – Dazn

17:30 Juve Stabia-Avellino (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

17:30 Fermana-Perugia (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

18:00 Streaming Napoli-Juventus (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

La Juventus va in trasferta a Napoli nella 22a giornata di Serie A. Giocatori da tenere d’occhio: Lorenzo Insigne del Napoli ha segnato due dei suoi ultimi tre gol casalinghi in campionato dopo il 70° minuto.

Nel frattempo, Federico Chiesa della Juventus ha segnato tre dei suoi cinque gol in SA nell’arco delle ultime tre trasferte di campionato, segnando due gol nei primi 20 minuti di gioco. Statistica in evidenza: il Napoli ha pareggiato solo una delle ultime 25 partite nella massima serie (15 vittorie, 1 pareggio, 9 sconfitte).

Diretta Napoli Juventus sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:30 Manchester City-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

18:30 Union Berlino-Schalke 04 (Bundesliga) – Sky Sport Arena

18:30 Eibar-Valladolid (Liga) – Dazn

20:45 Streaming Spezia-Milan (Serie A) – Dazn e Dazn1

Milan di scena sul campo dello Spezia nel 22° turno di Serie A. Giocatori da tenere d’occhio: Emmanuel Gyasi (SPE) ha segnato due dei suoi tre gol ufficiali finora dopo l’ora di gioco, incluso il gol decisivo per la vittoria l’ultima volta. Tuttavia, tutti gli occhi saranno puntati probabilmente su Zlatan Ibrahimović (MIL), dopo che lo svedese che non invecchia mai ha segnato la sua sesta doppietta stagionale in SA nell’ultima giornata. Statistica in evidenza: il Milan ha vinto 14 partite di campionato in cui era in vantaggio già alla fine del primo tempo (un record alto in campionato), cinque in più rispetto a qualsiasi altra squadra.

Diretta Spezia Milan sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Brighton-Aston Villa (Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Barcellona-Alaves (Liga) – Dazn

21:00 Lione-Montpellier (Ligue 1) – Dazn

21:00 Heracles-Ajax (Eredivisie) – Dazn

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

