ROJADIRECTA Bologna-Benevento Monza-Pisa Manchester City-Manchester United: Orario Canale TV Partite Diretta Streaming Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi venerdì 12 febbraio 2021, dove spicca Bologna-Benevento anticipo della 22a giornata di Serie A.

09:05 Macarthur-Adelaide United (A-League) – Sportitalia

20:00 Manchester City-Manchester United (FA Women’s Super League) – Dazn

20:30 Lipsia-Augsburg (Bundesliga) – Sky Sport Football

20:45 Streaming Bologna-Benevento (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic e il Benevento di Pippo Inzaghi si affrontano nell’anticipo del venerdì della 22a giornata di Serie A. Gli emiliani sono tredicesimi in classifica con 23 punti, frutto di 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, i sanniti occupano la 14a posizione con gli stessi punti dei felsinei e un cammino di 6 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte.

Diretta Bologna Benevento sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

20:45 Blackburn-Preston North End (Championship) – Dazn

21:00 Streaming Monza-Pisa (Serie B) – Dazn e Rai Sport

Sempre più in alto in classifica dopo il successo per 2-1 in casa del Vicenza, il Monza ospita il Pisa per continuare la propria cavalcata verso la vetta della Serie B. Al primo posto c’è l’Empoli, subito dietro ecco Balotelli e compagni.

Diretta Monza Pisa sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:00 Celta-Elche (Liga) – Dazn

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.