ATALANTA NAPOLI Streaming Gratis (info ROJADIRECTA) da vedere in Diretta RAI Play | Ritorno Semifinale Coppa Italia

Atalanta Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline: dove vederla in video live internet. Alle ore 20:45 di oggi mercoledì 10 febbraio 2021, si gioca Atalanta Napoli in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai. Chi vincerà? Partita valida come semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020-2021 giunta alla sua 74a edizione. Chi vince gioca la finale contro la Juventus che ieri sera ha eliminato l’Inter nell’altra gara di ritorno.

Atalanta-Napoli si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo alle ore 20:45 di oggi mercoledì 10 febbraio 2021. Calcio d’inizio alle ore 20:45. Si riparte dallo 0-0 dell’andata. In caso di pareggio senza reti al 90′, si andrà ai supplementari e in seguito agli eventuali calci di rigore. L’arbitro sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1.

Atalanta Napoli streaming diretta gratis senza Rojadirecta italiano, dove vederla

Atalanta Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Disponibile in chiaro streaming live su Rai Play (link www.

Atalanta Napoli probabili formazioni.

Gasperini recupera Maehle: ci sarà l’olandese sulla fascia destra. In attacco rientra Zapata dal 1′. Anche Kovalenko tra i convocati. E’ emergenza difesa per Gattuso, senza Koulibaly e Manolas: coppia di centrali obbligata con Maksimovic e Rrahmani. In attacco il tridente piccolo Politano-Lozano-Insigne. Dopo il Covid torna a disposizione Fabian Ruiz.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Caldara, Palomino, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, D. Zapata. All. Gian Piero Gasperini. Indisponibili: Toloi, Hateboer. Squalificati: Romero.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All. Gennaro Gattuso. Indisponibili: Manolas. Squalificati: Koulibaly.

Arbitro: Federico La Penna della sezione di Roma 1 (VAR Irrati).