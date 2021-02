ROJADIRECTA Atalanta-Napoli (Coppa Italia) Chievo-Reggiana (Serie B) Everton-Tottenham (FA Cup): Orario Canale TV Partite Streaming Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline) di oggi mercoledì 10 febbraio 2021, dove spicca Atalanta Napoli semifinale di ritorno della Coppa Italia (andata 0-0 a Napoli): chi vince giocherà la finale contro la Juventus di Pirlo.

09:05 Western Sydney Wanderers-Melbourne Victory (A-League) – Sportitalia

13:00 Spal-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia

14:30 Paganese-Catania (Serie C) – Eleven Sports

14:45 Auxerre-Marsiglia (Coppa Di Francia) – Sportitalia.

15:00 Genoa-Juventus (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Atalanta-Sampdoria (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:00 Lazio-Empoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:00 Torino-Cagliari (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:00 Padova-Carpi (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 251 Satellite).

18:30 Swansea-Manchester City (Fa Cup) – Dazn

19:00 Reggina-Entella (Serie B) – Dazn E Dazn1

19:00 Digione-Lilla (Coppa Di Francia) – Sportitalia

20:30 Leicester-Brighton (Fa Cup) – Dazn.

20:45 Streaming Atalanta-Napoli (Coppa Italia) – Rai Uno

Dopo lo 0-0 di sette giorni fa, Atalanta e Napoli si riitrovano di fronte per giocarsi un posto nella finale di Coppa iItalia. Si riparte da un pareggio a reti bianche al Maradona, con l’Atalanta che punta a tornare in finale dopo due anni, mentre il Napoli è campione in carica.

Diretta Atalanta Napoli in chiaro su Rai Uno e con i canali digitali di Rai Sport HD, 57 del digitale terrestre. Disponibile in streaming gratis su qualsiasi dispositivo, grazie alla piattaforma Rai Play. Da tablet e smartphone bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà collegarsi al sito.

21:00 Streaming Chievo-Reggiana (Serie B) – Dazn

Diretta Chievo Reggiana con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

21:00 St Mirren-Celtic (Scottish Premier League) – Sky Sport Football

21:00 Caen-Paris SG (Coppa Di Francia) – Sportitalia

21:15 Everton-Tottenham (Fa Cup) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.