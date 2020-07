ROJADIRECTA Atalanta-Napoli Roma-Udinese Manchester City-Liverpool, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi giovedì 2 luglio 2020.

19:00 Sheffield United-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

19:30 Diretta Atalanta-Napoli (Serie A) – Dazn e Dazn1.

Impressionante la media gol dell’Atalanta, che viene tra l’altro da 6 successi consecutivi in campionato: siamo a quota 80 reti segnate, con una proiezione finale da spavento. Dopo la brutta sconfitta casalinga col Lecce dello scorso febbraio, invece il Napoli di Rino Gattuso ha infilato una striscia di 5 successi consecutivi in Serie A.

Diretta Atalanta Napoli con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

19:30 Real Sociedad-Espanyol (Liga) – Dazn.

19:30 Eibar-Osasuna (Liga) – Dazn.

20:30 Werder Brema-Heidenheim (Playout Andata Bundesliga) – Sky Sport Arena.

21:15 Diretta Manchester City-Liverpool (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

I freschi campioni d’Inghilterra del Liverpool, reduci dai festeggiamenti del primo titolo in Premier League da 30 anni, celebrano la loro cavalcata trionfale sfidando i propri rivali più grandi di queste ultime stagioni, ovvero il Manchester City di Pep Guardiola.

Diretta Manchester City Liverpool con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Roma-Udinese (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

La Roma è caduta a Milano col Milan dopo una striscia di 3 vittorie consecutive contro Lecce, Cagliari e Sampdoria; nella scorsa stagione in casa contro l’Udinese fu 1-0 grazie al gol di Dzeko. I friulani quest’anno hanno vinto in trasferta solo 2 volte su 14 gare, raccogliendo poi 3 pareggi e ben 9 sconfitte.

Diretta Roma Udinese con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

22:00 Real Madrid-Getafe (Liga) – Dazn e Dazn1.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.