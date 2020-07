ROMA UDINESE Streaming Gratis Link info ROJADIRECTA su Cellulare, dove vederla: SkyGo o DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Roma Udinese Streaming Gratis senza Rojadirecta. Roma e Udinese chiudono il programma della 29esima giornata di Serie A con la sfida delle ore 21:45. I giallorossi vengono dalla sconfitta di San Siro subita per mano del Milan, per colpa della quale hanno perso 3 punti rispetto al quarto posto occupato dall’Atalanta; nessun punto conquistato anche da parte dei friulani, che hanno subito un 2-3 finale da parte proprio dei bergamaschi nella sfida di domenica scorsa, rimanendo così inchiodati a quota 28 in graduatoria.

Dove vedere Roma Udinese Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Roma Udinese ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

La Roma è caduta a Milano col Milan dopo una striscia di 3 vittorie consecutive contro Lecce, Cagliari e Sampdoria; nella scorsa stagione in casa contro l’Udinese fu 1-0 grazie al gol di Dzeko. I friulani quest’anno hanno vinto in trasferta solo 2 volte su 14 gare, raccogliendo poi 3 pareggi e ben 9 sconfitte.

Partita Roma Udinese ⚽ live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Roma Udinese non viene trasmessa in chiaro.