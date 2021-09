ROMA-UDINESE Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Roma-Udinese Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi giovedì 23 settembre 2021, si gioca all’Olimpico l’ultima gara della 5a giornata di Serie A ossia quella tra la Roma di José Mourinho e l’Udinese di Luca Gotti. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Udinese streaming gratis e diretta video tv.

Come spiegato da CorSport “trasformiamo la tristezza in motivazione” ha detto alla vigilia José Mourinho, che non vuole sentir parlare di “depressione” della sua Roma, reduce dalla sconfitta di Verona contro l’Hellas. Il turno infrasettimanale offre subito l’occasione per ripartire: all’Olimpico arriva l’Udinese di Gotti, a pochi giorni dal derby. La Roma ha ottenuto tre vittorie nelle prime 4 giornate mentre l’Udinese viene dal ko casalingo contro il Napoli dopo un pareggio e due vittorie.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; C.Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Fuzato, Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Diawara, Darboe, Bove, Villar, Zaniolo, El Shaarawy, Borja Mayoral, Shomurodov.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; De Maio, Nuytinck, Samir; Stryger, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra; Beto. Allenatore: Gotti. A disposizione: Padelli, Piana, Becao, Perez, Jajalo, Udogie, Soppy, Molina, Samardzic, Forestieri, Deulofeu, Pussetto.

ARBITRO: Rapuano di Rimini.

Nell’ultima sfida disputata all’Olimpico tra le due squadre prevalse la Roma con un rotondo 3-0 (doppietta di Veretout e goal di Pedro), mentre due stagioni fa arrivò un sorprendente 0-2 (a segno Lasagna e Nestorovski).

Roma-Udinese in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Si gioca dopo Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio entrambe delle 18:30.