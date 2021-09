TORINO-LAZIO Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Torino-Lazio Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 di oggi giovedì 23 settembre 2021, la Lazio di Maurizio Sarri sarà di scena a Torino nella 5a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Torino-Lazio streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Torino-Lazio Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Torino di Juric ha conquistato 6 punti nei primi 4 turni, frutto dei due successi di fila contro Salernitana e Sassuolo. Un cambio di passo importante dopo un inizio a rilento con le sconfitte per mano di Atalanta e Fiorentina. Percorso inverso per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo aver superato Empoli e Spezia ha raccolto apppena un punto nelle sfide contro Milan e Cagliari. I biancocelesti vogliono cambiare passo e tornare a vincere per ritrovare la serenità.

TORINO (3-4-2-1) – V Milinkovic; DjiDji, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Zima, Aina, Vojvoda, Buongiorno, Lukic. Baselli, Rincon, Verdi, Warming, Pjaca. Allenatore Juric.

Dopo il gol vittoria contro il Sassuolo nell’ultimo turno, Marko Pjaca potrebbe trovare la rete in due presenze di fila per la prima volta in Serie A. L’esordio del giocatore del Torino nella competizione è stato proprio contro la Lazio nell’agosto 2016, quando vestiva la maglia della Juventus.

LAZIO (4-3-3) – Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; S Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, F Anderson. A disposizione: Strakosha, Patric, Radu, Lazzari, Escalante, Akpa Akpro, Leiva, Basic, Raul Moro, Romero, Muriqi. Allenatore Sarri (in panchina Martusciello).

Prima di passare alla Lazio, Ciro Immobile ha giocato 47 partite e segnato 27 gol con la maglia del Torino in Serie A: contro i granata, l’attaccante della Lazio ha poi realizzato sette reti in 10 incontri con la maglia biancoceleste.

Arbitro: Abisso di Palermo. Guardalinee: Tegoni e Vono. Quarto uomo: Marcenaro. Var: Orsato. Avar: Vivenzi.

Torino-Lazio Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Torino-Lazio in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La partita sarà anche visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite). Streaming gratis online per gli abbonati con SkyGo, a pagamento per tutti con NOW.

Torino-Lazio Streaming alternativa Rojadirecta?

Torino-Lazio non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. Si gioca alla stessa ora di Sampdoria-Napoli.