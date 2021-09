SAMPDORIA-NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Sampdoria Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 di oggi giovedì 23 settembre 2021, la Sampdoria di Roberto D’Aversa riceve al Luigi Ferraris di Marassi in Genova il Napoli di Luciano Spalletti, che in campionato viaggia a punteggio pieno, nel match valido per la 5a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Sampdoria Napoli streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Sampdoria Napoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



La Sampdoria non batte in casa il Napoli dal 2 settembre 2018, quando la squadra di Marco Giampaolo si impose 3-0 sugli azzurri di Carlo Ancelotti con una doppietta di Defrel e un goal di Quagliarella. L’esperto attaccante è il grande ex del confronto, avendo segnato 11 goal in 34 gare di Serie A con la maglia del Napoli. Il giocatore di Castellammare di Stabia ha segnato 8 goal in carriera e fornito 2 assist quando ha giocato contro la sua ex squadra.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, O Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Ravaglia, Falcone, Murru, Ferrari, Dragusin, Trimboli, Chabot, Askildsen, Ekdal, Depaoli, Torregrossa, Ciervo. Indisponibili: Gabbiadini, Ihattaren, Verre, Vieira. Squalificati: nessuno.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Lorenzo Insigne. Allenatore Spalletti. A disposizione in panhina: Meret, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Juan Jesus, Zanoli, Demme, Ounas, Politano, Petagna. Indisponibili: Ghoulam, Lobotka e Mertens. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri di Roma 2. Assistenti: Galletto e Rossi. Quarto Uomo: Volpi. Var: Di Paolo. Avar: De Meo.

Sampdoria Napoli in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

