ROMA UDINESE Streaming info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline Gratis, dove vederla con PC iPhone Tablet TV

Roma-Udinese streaming (senza Rojadirecta o TarjetaRojaOnline) si gioca oggi domenica 14 febbraio 2021, alle ore 12:30 italiane. La sfida, valida per la 22a giornata di Serie A, si disputerà all’Olimpico di Roma, ovviamente a porte chiuse. L’arbitro sarà Piero Giacomelli della sezione di Trieste.

Le ambizioni della Roma al titolo hanno subìto un duro colpo dopo aver perso ‘a zero’ due delle ultime quattro partite di Serie A (2 vittorie, 2 sconfitte), ma è ancora in corsa per restare tra le prime quattro posizioni. Tuttavia, la difesa resta preoccupante, poiché la media di 1,67 gol subiti a partita è tra le più alte di tutte le squadre nella metà alta della classifica, anche se l’Udinese è una delle cinque squadre di Serie A contro cui la Roma ha mantenuto la porta inviolata in questa stagione di campionato.

I ‘Giallorossi’ sono, tuttavia, l’unica squadra di Serie A ancora imbattuta in casa (8 vittorie, 3 pareggi), con le loro partite casalinghe che sono state divertenti, poiché cinque delle ultime sei partite qui disputate dalla Roma in campionato hanno visto più di 3,5 gol (5 vittorie, 1 pareggio). Con il 57,14% dei gol casalinghi in campionato che sono arrivati nel primo tempo, e nessuna squadra che ha vinto più partite casalinghe in cui era in vantaggio alla fine del primo tempo (sei), la Roma spesso conclude il lavoro presto quando gioca qui allo Stadio Olimpico.

La sequenza dell’Udinese che vede tre vittorie consecutive nella massima serie per la prima volta da marzo 2014 (2 vittorie, 1 pareggio) vede i ‘Friulani’ saldamente a metà classifica. Una chiara area di debolezza rimane, poiché solo tre squadre di SA hanno segnato meno gol dell’Udinese (23) prima di questo turno. Di conseguenza, l’Udinese ha segnato più di 1,5 gol in appena sei partite in questa stagione di Serie A (4 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta).

Ultimamente, le trasferte della squadra ospite sono state divertenti da guardare, poiché sei delle ultime sette trasferte in campionato hanno visto entrambe le squadre riuscire a segnare, mentre quattro hanno visto più di 3,5 gol (totali a partita). Curiosamente, l’Udinese non ha ricevuto più cartellini gialli degli avversari in nessuna delle ultime sei trasferte.

Roma Udinese Diretta TV, come vederla.



Roma Udinese viene trasmessa in diretta tv con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Roma Udinese Streaming alternativa a Rojadirecta TarjetaRojaOnline e SportsBay.

Roma Udinese sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.

Alternative per vedere Roma Udinese in diretta streaming gratis.

dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Altre forme per vedere Roma Udinese non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis o SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

Roma Udinese probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu; Llorente.

Giocatori da tenere d’occhio: Borja Mayoral ha segnato cinque gol nelle ultime sei partite della Roma nella massima serie, con quattro di questi gol che sono arrivati nel primo tempo. Nel frattempo, Gerard Deulofeu ha segnato entrambi i suoi gol ufficiali con l’Udinese nel secondo tempo, nell’ultima vittoria di Serie A.

Statistica in evidenza: aspettatevi un vincitore, poiché solo uno degli ultimi 16 scontri diretti ufficiali qui disputati è terminato con un pareggio (dal punto di vista della Roma: 12 vittorie, 3 sconfitte).