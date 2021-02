ROJADIRECTA Inter-Lazio Roma-Udinese Cagliari-Atalanta: Orario Canale TV Partite Streaming Diretta Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi domenica 14 febbraio 2021, dove spiccano Inter-Lazio, Roma-Udinese, Cagliari-Atalanta, valide per la 22a giornata di Serie A.

10:30 Sassuolo-Inter (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile Su Dazn) e Sportitalia

12:30 Diretta Roma-Udinese (Serie A) – Dazn e Dazn1

La Roma ospita l’Udinese nella 22a giornata di Serie A. Giocatori da tenere d’occhio: Borja Mayoral ha segnato cinque gol nelle ultime sei partite della Roma nella massima serie, con quattro di questi gol che sono arrivati nel primo tempo. Nel frattempo, Gerard Deulofeu ha segnato entrambi i suoi gol ufficiali con l’Udinese nel secondo tempo, nell’ultima vittoria di Serie A. Statistica in evidenza: aspettatevi un vincitore, poiché solo uno degli ultimi 16 scontri diretti ufficiali qui disputati è terminato con un pareggio (dal punto di vista della Roma: 12 vittorie, 3 sconfitte).

Diretta Roma Udinese sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Ravenna-Triestina (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

12:30 Como-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

12:30 Milan-Empoli (Campionato Primavera) – Sportitalia

12:30 Fiorentina-Inter (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 255 Satellite)

13:00 Southampton-Wolverhampton (Premier League) – Sky Sport Football

13:00 Monaco-Lorient (Ligue 1) – Dazn

13:00 St Johnstone-Celtic (Scottish Premier League) – Sky Sport Arena

14:00 Getafe-Real Sociedad (Liga) – Dazn

15:00 Diretta Cagliari-Atalanta (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco sfida in casa l’Atalanta di Gian Piero Gasperini nella 22a giornata di Serie A. Giocatori da tenere d’occhio: João Pedro ha segnato tutti e cinque i gol del Cagliari nell’arco delle otto partite di campionato, con quattro di essi nel secondo tempo. Nel frattempo, l’uomo più potente dell’Atalanta Luis Muriel ha segnato tre dei suoi ultimi quattro gol in campionato nel corso del primo tempo. Statistica in evidenza: solo il Crotone (sei) ha perso più partite casalinghe in Serie A rispetto al Cagliari (quattro) quando era in svantaggio alla fine del primo tempo.

Diretta Cagliari Atalanta sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Streaming Sampdoria-Fiorentina (Serie A) – Dazn e Dazn1

Giocatori da tenere d’occhio: Antonio Candreva ha visto i suoi ultimi tre gol in Serie Aarrivare in partite terminate 2-1, ogni volta come primo marcatore della Sampdoria. Allo stesso modo, Dušan Vlahović è stato il primo marcatore della Fiorentina con cinque dei suoi ultimi sei gol in Serie A. Statistica in evidenza: gli ultimi dieci scontri diretti in Serie Ahanno visto una media di 3,5 gol totali a partita.

Diretta Sampdoria Fiorentina sarà trasmessa in diretta da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

15:00 Entella-Frosinone (Serie B) – Dazn

15:00 West Bromwich Albion-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Rennes-St: Etienne (Ligue 1) – Dazn

15:00 Sudtirol-Feralpisalò (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 253 Satellite)

15:00 Carrarese-Lecco (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 252 Satellite)

15:00 Paganese-Vibonese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Arezzo-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Piacenza-Pistoiese (Serie

20:45 Diretta Inter-Lazio (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

C) – Eleven Sports15:00 Legnago-Padova (Serie C) – Eleven Sports15:00 Livorno-Olbia (Serie C) – Eleven Sports15:00 Pro Patria-Renate (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)15:00 Torino-Ascoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio15:30 Eintracht-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Uno16:15 Real Madrid-Valencia (Liga) – Dazn17:00 Reggiana-Ascoli (Serie B) – Dazn17:00 Lilla-Brest (Ligue 1) – Dazn17:30 Arsenal-Leeds (Premier League) – Sky Sport Football17:30 Casertana-Teramo (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 253 Satellite)17:30 Monopoli-Turris (Serie C) – Eleven Sports17:30 Mantova-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports Sky Primafila (Canale 252 Satellite)18:00– Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)18:00 Wolfsburg-Borussia M (Bundesliga) – Sky Sport Uno18:30 Levante-Osasuna (Liga) – Dazn20:00 Everton-Fulham (Premier League) – Sky Sport Football

Secondo Big match della 22a giornata di Serie A: al Giuseppe Meazza si gioca Inter Lazio. Giocatori da tenere d’occhio: Lautaro Martínez ha segnato cinque gol nell’arco delle ultime cinque partite ufficiali dell’Inter, ed ha segnato il gol di apertura nello scontro diretto inverso (pareggiato per 1-1). Quella partita ha visto Ciro Immobile ricevere il suo terzo cartellino rosso in Serie A (in carriera), ma ha segnato il gol decisivo per la vittoria nell’ultima partita, ed è stato il suo 14esimo gol in questa stagione in Serie A. Statistica in evidenza: nessuno degli ultimi sette scontri diretti in Serie A che hanno visto più di 0,5 gol (totali) a partita vedeva un pareggio alla fine del primo tempo.

Diretta Inter Lazio sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming online mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

21:00 Brescia-Chievo (Serie B) – Dazn

21:00 Villarreal-Betis (Liga) – Dazn e Dazn1

21:00 Bordeaux-Marsiglia (Ligue 1) – Dazn

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

