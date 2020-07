ROJADIRECTA Cosenza-Ascoli Salernitana-Juve Stabia Trapani-Livorno, dove vedere Partite Streaming Gratis Online Oggi.

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi venerdì 3 luglio 2020.

18:45 Pisa-Cittadella (Serie B) – Dazn, Dazn1 e Rai Sport.

21:00 Diretta Cosenza-Ascoli (Serie B) – Dazn.

Cosenza ed Ascoli si sfidano questa sera per la 32a giornata di serie B. E’ una partita di fondamentale importanza per le due compagini in campo, entrambe impegnate nella drammatica lotta per non retrocedere. I calabresi vengono dal pareggio interno col Trapani, e con la vittoria scavalcherebbero proprio i marchigiani conquistando così virtualmente la qualificazione ai playout; bianconeri in difficoltà, senza vittorie oramai da 9 partite in campionato.

Diretta Cosenza Ascoli con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

21:00 Cremonese-Pescara (Serie B) – Dazn.

21:00 Crotone-Benevento (Serie B) – Dazn.

21:00 Entella-Chievo (Serie B) – Dazn e Dazn1.

21:00 Frosinone-Spezia (Serie B) – Dazn.

21:00 Perugia-Pordenone (Serie B) – Dazn.

21:00 Diretta Salernitana-Juve Stabia (Serie B) – Dazn.

Salernitana e Juve Stabia si affrontano questa sera per la 32a giornata di Serie B. Secondo match casalingo consecutivo per i padroni di casa, che lunedì scorso hanno dato vita ad uno spettacolare 3-3 con la Cremonese grazie al quale hanno raggiunto 44 punti in classifica. Juve Stabia 8 punti più giù dopo la sconfitta di Benevento e con la necessità di fare risultato per non correre il rischio di vedersi risucchiata nella zona playout della graduatoria.

21:00 Diretta Trapani-Livorno (Serie B) – Dazn.

Va in scena questa sera la sfida tra la penultima e l’ultima in classifica, Trapani e Livorno. I siciliani, che hanno vinto 2 delle ultime 4 partite giocate in casa pareggiando le altre, nello scorso turno di campionato hanno raccolto un prezioso 2-2 a Cosenza e un successo oggi permetterebbe loro di rimanere attaccati alla speranza playout. Situazione molto critica per il Livorno, che dopo lo scivolone interno col Venezia ha visto aumentare a 12 punti il ritardo dal quartultimo posto.

21:00 Venezia-Empoli (Serie B) – Dazn.

22:00 Atletico Madrid-Maiorca (Liga) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

