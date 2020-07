PISA-CITTADELLA Streaming Gratis info ROJADIRECTA Link su Smartphone, dove vederla online

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Pisa Cittadella Streaming (senza Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 18:45 di venerdì 3 luglio 2020, si gioca Pisa Cittadella ⚽ in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN e Rai Sport. Chi vincerà?

La sfida tra Pisa e Cittadella apre il programma della 32esima giornata di Serie B. Nello scorso turno di campionato i toscani hanno compiuto un vero e proprio colpaccio espugnando il campo dello Spezia e rilanciando così le proprie ambizioni per un posto nei playoff di fine stagione, al momento lontano un solo punto. Secondo posto a pari punti col Crotone per il Cittadella, che ha regolato il Perugia per 2-0 candidandosi così per la conquista della promozione diretta in Serie A.

Diretta Pisa Cittadella ⚽ sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Pisa Cittadella in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia.