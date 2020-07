Manchester City Liverpool Streaming Gratis: info ROJADIRECTA YouTube Facebook con Cellulare Tablet PC

Dove vedere Manchester City Liverpool Streaming (senza Rojadirecta) e Diretta Video Gratis. Alle ore 21:15 di oggi giovedì 2 luglio 2020, si gioca Manchester City Liverpool in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match di Premier League (calcio inglese).

I freschi campioni d’Inghilterra del Liverpool, reduci dai festeggiamenti del primo titolo in Premier League da 30 anni, celebrano la loro cavalcata trionfale sfidando i propri rivali più grandi di queste ultime stagioni, ovvero il Manchester City di Pep Guardiola.

Dove vedere Manchester City Liverpool Live Streming Gratis Link e Diretta TV senza Rojadirecta.

Manchester City Liverpool ⚽ viene trasmessa in diretta tv con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

Le due formazioni si sono affrontate complessivamente 86 volte nel massimo campionato d’Inghilterra: i precedenti sorridono al Liverpool, che domina con 45 vittorie (20 nell’attuale Premier, 25 nella vecchia First Division) a fronte di 26

pareggi e 15 affermazioni del Manchester City. La sconfitta dei rivali contro il Chelsea a Stamford Bridge per 2-1, ha consentito alla squadra di Klopp di festeggiare senza giocare il suo 19° titolo a 30 di distanza dall’ultimo, conquistato nel 1990 quando ancora non c’era la Premier League.

Partita Manchester City Liverpool ⚽ live streaming su SkyGo disponibile con dispositivi come iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Manchester City Liverpool non viene trasmessa in chiaro.