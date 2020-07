ATALANTA NAPOLI Streaming Link info ROJADIRECTA Facebook YouTube: Dove vederla Gratis TV: Diretta DAZN o Sky?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Atalanta Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 19:30 di oggi giovedì 2 luglio 2020. Va in scena ai piedi delle Alpi Orobie la partita più importante della 29esima giornata di Serie A, ed è un peccato che i tifosi non possano assistere dal vivo al big match tra Atalanta e Napoli. I nerazzurri, inarrestabili, vengono dalla vittoria sul campo dell’Udinese, e grazie alla contemporanea sconfitta della Roma hanno blindato il quarto posto portando a +9 il vantaggio sui capitolini; in grande forma anche il Napoli, che ha superato la SPAL e consolidato il sesto posto in classifica.

Impressionante la media gol dell’Atalanta, che viene tra l’altro da 6 successi consecutivi in campionato: siamo a quota 80 reti segnate, con una proiezione finale da spavento. Dopo la brutta sconfitta casalinga col Lecce dello scorso febbraio, invece il Napoli di Rino Gattuso ha infilato una striscia di 5 successi consecutivi in Serie A.

