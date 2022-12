MANCHESTER CITY LIVERPOOL Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: Opzioni Video DAZN Live NOVE in chiaro

Dove vedere Diretta Manchester City-Liverpool Streaming senza Rojadirecta. All’Etihad Stadium, Guardiola e Klopp si ritrovano dopo la lunga pausa per la Coppa del Mondo in Qatar, in un ottavo di finale di Carabao Cup da dentro o fuori. Match in programma oggi giovedì 22 dicembre 2022: calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane. Di seguito dove vedere Manchester City-Liverpool streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Manchester City-Liverpool Streaming, presentazione match e probabili formazioni

Pep Guardiola contro Jurgen Klopp: sfida tra i campioni d’Inghilterra del Manchester City e i detentori del titolo del Liverpool. Erling Haaland contro Momo Salah, i grandi assenti al Mondiale. In attesa del ritorno in campo della Premier League, il calcio inglese riparte dopo la Coppa del Mondo con un sfida stellare tra due delle migliori squadre del panorama nazionale e internazionale.

Manchester City (4-3-3): Carson; Lewis, Akanji, Laporte, Gomez; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Palmer. Allenatore: Guardiola.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Ramsay, Matip, Gomez, Robertson; Elliott, Thiago, Keita; Salah, Firmino, Nunez. Allenatore: Klopp.

Arbitro: Coote D.

Manchester City-Liverpool Live TV al posto di Roja Canale



Manchester City-Liverpool in tv con DAZN (presente anche su TimVision), in chiaro e gratis sul NOVE, il canale numero 9 del digitale terrestre, Discovery+, sull’app Eurosport Player. A commentare l’incontro Manchester City-Liverpool su DAZN ci saranno Federico Zanon e Gabriele Ambrosetti.

Finora le due squadre hanno disputato un solo turno. I ‘Citizens’ hanno superato il Chelsea col successo per 2-0, mentre i ‘Reds’ hanno battuto il Derby County di misura (1-0).

Dove vedere Manchester-City-Liverpool Streaming Gratis invece di Roja in Italiano



Manchester City-Liverpool streaming gratis su Nove, per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e le App Discovery+ (disponibile anche su Amazon Prime Video Channels e TIMvision), oppure Eurosport Player. Visibile quindi anche su discoveryplus.com, ovvero il sito ufficiale della piattaforma. Scarica l’app di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Match importante per la stagione dei due club che il 26 dicembre torneranno a giocare anche in Premier League nel Boxing Day.

Esiste Manchester City-Liverpool Streaming alternativa Roja?

La sfida non sarà disponibile in alternativa Manchester City-Liverpool Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.