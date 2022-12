JUVENTUS RIJEKA Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online: Opzioni Video DAZN Sky Live

Dove vedere Diretta Juventus-Rijeka Streaming senza Rojadirecta. Match amichevole che si giocherà oggi giovedì 22 dicembre 2022 all’Emirates Stadium di Londra. Calcio d’inizio programmato alle ore 14:00 italiane. Di seguito dove vedere Juventus-Rijeka streaming gratis, diretta tv, formazioni della partita.

La Juventus, per l’impegno contro il Rijeka, non potrà ancora contare su alcuni giocatori che erano impegnati in Qatar per i mondiali di calcio, primi fra tutti Leandro Paredes, Angel Di Maria e Adrian Rabiot, protagonisti nella finale del Lusail Stadium e terminata come sappiamo con la vittoria ai calci di rigore dell’Argentina di Leo Messi.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Riccio, Huijsen; Barbieri, McKennie, Locatelli, Fagioli, Kostic; Milik, Kean. Allenatore Massimiliano Allegri.

Juventus-Rijeka in tv con DAZN (presente anche su TimVision), Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport Football (203 del satellite). DAZN ha affidato la telecronaca di Juventus-Rijeka a Riccardo Mancini.

Juventus-Rijeka streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), Sky Go e NOW, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La sfida non sarà disponibile in alternativa Juventus-Rijeka Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Calcio.tw, Pirlo TV o RojadirectaTV.