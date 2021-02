JUVENTUS INTER Streaming Gratis da vedere in Diretta RAI Play | Ritorno Semifinale Coppa Italia

Juventus Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline: dove vederla in video live internet. Alle ore 20:45 di oggi martedì 9 febbraio 2021, si gioca Juventus Inter in diretta video streaming live sui canali digitali della Rai. Chi vincerà? Partita valida come semifinale di andata della Coppa Italia 2020-2021 giunta alla sua 74a edizione. Chi vince gioca la finale contro la vincente che uscirà tra Atalanta e Napoli.

Si parte dal vantaggio della Juve per 2-1 ottenuto a San Siro con doppietta di Cristiano Ronaldo in rimonta al gol di Lautaro Martinez. Questa sarà dunque la terza sfida nel giro di tre settimane, la prima che si giocherà a Torino. L’Inter in casa dei bianconeri non vince dal 2013 ha perso l’ultima sfida nel marzo 2020 per 2-0, per effetto delle reti realizzate da Ramsey e Dybala. Inter e Juventus sono due delle 4 formazioni leader (Bologna, Milan) per partecipazioni alla Coppa Italia: 73.

Juventus Inter streaming diretta gratis senza Rojadirecta italiano, dove vederla

Juventus Inter sarà trasmessa in diretta tv su Rai Uno. Disponibile in chiaro streaming live su Rai Play (link www.

Juventus Inter probabili formazioni.

raiplay.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Pirlo conferma Buffon portiere di Coppa tra i pali, con Cuadrado e Alex Sandro (o Danilo) sugli esterni. Bonucci è acciaccato. Morata e Arthur (febbre) non si sono allenati: Kulusevski spalla di Ronaldo, Rabiot insidia il brasiliano. Contro la Juve, Conte deve fare a meno degli squalificati Vidal (anche infortunato) e Sanchez. A centrocampo Gagliardini in vantaggio su Eriksen, ballottaggio Young-Perisic. Per la rimonta davanti c’è la Lu-La.

Juventus (3-5-2): Buffon; de Ligt, Demiral, Danilo; Cuadrado, McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kuluseveski, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Indisponibili: Dybala, Ramsey, Bonucci. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Romelu Lukaku, Lautaro Martínez. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Alexis Sánchez, Vidal.

Arbitro: Maurizio Mariani della sezione di Aprilia (VAR VAleri).