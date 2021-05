ROMA-LAZIO Streaming Gratis TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

Tutto quello che c’è da sapere sul Derby della Capitale Roma Lazio, partita della 37a giornata di Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv.

Dove vedere Roma Lazio Streaming Gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi sabato 15 maggio 2021 alle ore 20:45 italiane dopo la super sfida Juve-Inter delle 18. Chi vincerà la sfida della 37a giornata di Serie A fra le due formazioni? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming gratis e diretta live tv.

Roma Lazio Streaming, prestanzione diretta match

La Roma non vince da quattro Derby contro la Lazio in Serie A (2N, 2P) e non ne registra di più di fila senza successi nella competizione dal 1998 (una serie di otto). La Lazio ha vinto 3-0 la gara d’andata; i biancocelesti potrebbero vincere due Derby di fila in campionato per la prima volta dal 2012 e infilare due clean sheet consecutivi per la prima volta dalla stagione 2006/07.

⚽ Dove vedere Roma Lazio Diretta TV al posto di Rojadirecta

Roma Lazio diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN (link www.dazn.com) e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno anche seguire la partita in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

⚽ Roma Lazio Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Roma Lazio streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.

Le probabili formazioni di Roma Lazio

dazn.com), e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. La partita non si può vedere superchè considerata illegale in Italia.

Roma (4-2-3-1) – Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Villar, Cristante; El Shaarawy, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. A disposizione: Fuzato, Farelli, Kumbulla, Jesus, Fazio, Santon, Reynolds, Pastore, Darboe, Zalewski, Diawara, Carles Perez, Borja Mayoral.

Lazio (3-5-2) – Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Patric, Luiz Felipe, Parolo, Cataldi, Akpa Apro, Escalante, Fares, A. Pereira, Muriqi, Caicedo.

Arbitro: Pairetto di Torino. Guardalinee: Bindoni e Ranghetti. Quarto Uomo: Di Martino. Var: Aureliano. Avar: Vivenzi.

Alternative per vedere Roma Lazio in diretta streaming gratis

Alternative per vedere la partita non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.