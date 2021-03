JUVENTUS BENEVENTO Streaming info ROJADIRECTA TV Gratis: Diretta Sky O Video DAZN?

Dove vedere Diretta Juventus Benevento Streaming Live senza RojaDirecta Video e TarjetaRojaOnline Gratis. Partita valida per la 28a giornata della Serie A 2020/21, si gioca oggi domenica 21 marzo 2021 con fischio d’inizio alle ore 15 italiane. Diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà?

La Juventus arriva da una sequenza di sette vittorie casalinghe in Serie A, ciascuna delle quali ha visto i Bianconeri superare un handicap di -1, anche se le ultime due hanno visto un pareggio alla fine del primo tempo. In quanto tale, forse non sorprende vedere che la Juventus abbia segnato 15 (51,72%) dei suoi 29 gol casalinghi in Serie A dopo l’ora di gioco, vincendo il secondo tempo in nove delle sue dieci vittorie casalinghe, incluse le ultime sette di fila.

Juventus Benevento Diretta Streaming al posto di Rojadirecta TV

Juventus Benevento viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Il Benevento è senza vittorie da 11 partite nella massima serie (5 pareggi, 6 sconfitte) e la prospettiva di lottare per la salvezza fino all’ultimo sembra molto realistica. Ciò che è preoccupante per la squadra sannita, è il fatto che abbia perso tutte e cinque le sue trasferte di campionato contro avversarie che attualmente si trovano nelle prime nove posizioni, perdendo con un margine di almeno 2 gol in quattro di queste occasioni.

Juventus Benevento Streaming Gratis invece di TarjetaRojaOnline

Juventus Benevento in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Il giocatore di maggior valore (MVP) della Juventus, CR7 Cristiano Ronaldo, ha segnato l’ultima volta una tripletta nel primo tempo. Ha anche segnato in entrambe le partite casalinghe precedenti di Serie A contro avversarie neopromosse, segnando due gol nel corso del primo tempo.

Juventus Benevento Formazioni

Allo stesso modo,ha segnato tre dei suoi cinque gol in questa stagione di Serie A nel corso del primo tempo. Statistica in evidenza: la Juventus è l’unica squadra della Serie A a non aver ancora subìto un gol tra il 16° ed il 30° minuto di gioco.

Juventus (4-4-2): (4-4-2): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, Kulusevski; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: Cuadrado. Indisponibili: Alex Sandro, Buffon, Demiral, Dybala, Ramsey.

Benevento (4-4-1-1): Montipò; Tuia, Caldirola, Barba, Foulon; Hetemaj, Viola, Ionita, Improta; Caprari; Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: Glik, Schiattarella. Indisponibili: Depaoli, Iago Falque, Letizia.

Alternative per vedere Juventus Benevento in Diretta Streaming Gratis

Altre forme per vedere Juventus Benevento non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come TarjetaRojaOnline Gratis, sono irregolari con la legge italiana.

Dopo due vittorie nei primi due incroci in Serie A (stagione 2017/18), la Juventus ha pareggiato nel match d’andata di questo campionato contro il Benevento: l’ultima neopromossa a rimanere imbattuta contro i bianconeri in entrambi i match di uno stesso campionato è stata la Sampdoria 2012/13 (due vittorie per i blucerchiati in quel caso).

L’unica alternativa per guardare Juventus Benevento potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.