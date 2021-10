ROMA-NAPOLI Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Diretta Roma-Napoli Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18 di oggi domenica 24 ottobre 2021, il Napoli di Luciano Spalletti, capolista a punteggio pieno della Serie A, vola a Roma per sfidare lo “Special One” José Mourinho, nel match valido per la 9a giornata di Serie A.

Si gioca prima di un’altra grande: alle 20:45 c’è Inter-Juve. Chi vincerà il Derby del Sole? Di seguito le informazioni per vedere Roma-Napoli streaming gratis e diretta video tv.

La Roma ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe in Serie A: i giallorossi non fanno meglio da una striscia di 15 terminata nel febbraio 2017.

Diretta Roma-Napoli Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Le parole di José Mourinho alla vigilia della sfida in campionato contro il Napoli, dove la Roma dovrà riscattarsi dopo l’umiliante 6-1 in Conference League: “Napoli? Non è una svolta, stiamo facendo un campionato positivo, con prestazioni più positive dei risultati. Abbiamo 15 punti, ne meritavamo di più. Non penso alla svolta, penso a vincere. La partita è difficile, loro le hanno vinte tutte e stanno bene”.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Boer, Calafiori, Missori, Tripi, Darboe, Bove, Carles Perez, El Shaarawy, Shomurodov, Zalewski, Afena-Gyan. Allenatore Mourinho.

Mourinho su un possibile problema della Roma legato ai big match: “Non c’è alcun complesso, l’unica cosa che interessa è che nelle ultime due stagioni siamo arrivati sesti e settimi. Se quest’anno finiamo più in alto e non vinciamo contro nessuna big, non è un problema. A me piace giocare i big match, pensare ai risultati del passato è un limite. Domani affrontiamo il Napoli, cerchiamo di vincere”.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Juan Jesus, Demme, Elmas, Lobotka, Lozano, Mertens, Petagna. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Massa di Imperia.

Il Napoli non ha mai vinto nella sua storia tutte le prime nove gare giocate in un campionato di Serie A; le uniche due squadre italiane a riuscire in questa impresa furono la Roma di Rudi Garcia nel 2013/14 (arrivò a 10 su 10) e la Juventus 2005/06 (si fermò a nove).

Roma-Napoli Diretta al posto di Rojadirecta TV



Roma-Napoli in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Napoli ha vinto le ultime otto trasferte in Serie A, solamente nel 2017 ha fatto meglio, con la propria striscia record di nove successi esterni di fila.

Roma-Napoli Streaming Gratis invece di Rojadirecta ITA

Roma-Napoli Streaming alternativa Rojadirecta?

Roma-Napoli non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta TV in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.