La Roma cambia idea su Nicolò Zaniolo e lancia la sua offerta

La Roma spera di risolvere con successo l’incessante telenovela di Nicolò Zaniolo (22 anni). Questo promettente attaccante, che rimane legato ai giallorossi fino alla metà del 2024 compare nella lista degli acquisti di un’altra potenza di Serie A. È la Juventus, una società che desidera ardentemente la possibilità di subentrare ai suoi servizi.

Tuttavia, secondo quanto pubblicato da Il Corriere dello Sport il suo rinnovo non è escluso: l’esterno desidera premiare il grande supporto dei suoi fedeli tifosi. In linea di massima la proposta della Roma ammonterebbe a 3,5 milioni netti a campagna per far restare Zaniolo nella capitale.