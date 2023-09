Marco Verratti lascia il PSG e vola in Qatar per uno stipendio di 30 milioni di Euro

CALCIOMERCATO – Marco Verratti, centrocampista del Paris Saint-Germain, ha raggiunto un accordo con l’Al Arabi per trasferirsi in Qatar dopo undici anni trascorsi a Parigi. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il PSG riceverà circa 50 milioni di euro per il trasferimento, mentre Verratti percepirà uno stipendio di circa 30 milioni di euro, il doppio di quello che guadagnava in Francia. Dopo Neymar e Messi, anche il regista italiano termina la sua avventura parigina. Verratti si era legato al club francese del PSG, ma ha deciso di accettare l’offerta dell’Al Arabi dopo essere finito ai margini del progetto di Luis Enrique.

