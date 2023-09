Flop Mancini nel debutto con la Nazionale Araba: 3-1 contro Costa Rica

Roberto Mancini esordisce sulla panchina dell’Arabia Saudita con una sconfitta per 3-1 contro la Costa Rica, partita valida per la preparazione delle qualificazioni per il prossimo Mondiale, che si svolgeranno a novembre, e per la Coppa d’Asia, che inizierà a gennaio. Cinque anni dopo aver iniziato sulla panchina azzurra con una vittoria per 2-1 sull’Arabia Saudita, Roberto Mancini subisce una sconfitta amara nel suo primo incarico con i “Falchi Verdi”.

Nonostante i pronostici favorevoli, l’Arabia non riesce a imporsi e subisce due gol nella prima mezz’ora di gioco. La squadra riesce a segnare un gol nella ripresa, ma la Costa Rica sigla il gol della vittoria all’89’. Martedì 12 settembre alle 18:30 la Nazionale di Mancini torna in campo per affrontare la Corea del Sud, sempre a Newcastle, per giocare un’altra partita importante per la preparazione della sua squadra.