Bologna-Salernitana 3-0: Thiago Motta a -2 dalla Juventus al 3° posto in classifica Serie A

Il Bologna ha dominato la Salernitana in una partita senza storia, ottenendo una vittoria fondamentale per la corsa al terzo posto in Serie A. I rossoblù hanno chiuso la pratica già nel primo tempo grazie a una doppietta di Orsolini e a un gol di Saelemaekers, sfruttando al meglio le occasioni create e controllando il gioco con autorità. Nella ripresa la Salernitana ha provato a reagire, ma senza successo. Il Bologna ha gestito la partita con tranquillità, limitandosi a controllare il possesso palla e a creare qualche pericolo in contropiede. Il tris di Lykogiannis nel finale ha completato il punteggio e ha regalato ai felsinei tre punti d’oro che li avvicinano a due punti dalla Juventus, terza in classifica. Per la Salernitana, invece, la situazione si fa sempre più complicata. La squadra di Colantuono resta a 11 punti dalla zona salvezza e a otto gare dal termine della stagione.

Tabellino e pagelle di Bologna-Salernitana risultato finale esatto 3-0

Marcatori gol: 14′ Orsolini (B), 44′ Saelemaekers (B), 45’+2′ st Lykogiannis (B)

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 6,5; Posch 6 (38′ st De Silvestri sv), Lucumi 6,5, Calafiori 7, Lykogiannis 6,5; Freuler 6,5 (29′ st Urbanski 6), Aebischer 6; Orsolini 7,5 (19′ st Ndoye 6), Ferguson 7 (29′ st Fabbian 6), Salemaekers 7,5; Odgaard 6,5 (19′ st Zirkzee 6,5). A disposizione in panchina: Bagnolini, Skorupski, Ilic, Moro, Karlsson, Kristiansen, Corazza, El Azzouzi, Castro. Allenatore: Thiago Motta 7.

Salernitana (4-4-1-1): Costil 5,5; Pellegrino 5,5 (22′ st Vignato 5,5), Manolas 5,5 (38′ st Boateng sv), Pirola 5,5, Pierozzi 5,5 (15′ st Sambia 5,5); Tchaouna 6, Basic 5,5 (21′ st Legowski 5,5), Maggiore 5,5 (15′ st Coulibaly 5,5), Bradaric 5,5; Candreva 5; Simy 5. A disposizione in panchina: Fiorillo, Salvati, Pasalidis, Martegani, Gomis, Weissmann, Ikwuemesi, Ferrari, Zanoli. Allenatore: Colantuono 5,5.

Arbitro: Feliciani. Ammoniti: Pierozzi (S), Candreva (S), Tchaouna (S).