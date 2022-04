Juventus-Bologna Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla Online Serie A: PIRLOTV Video Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Juventus-Bologna Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 18:30 italiane di oggi sabato 16 aprile 2022, il Bologna di Mihajlovic (non sarà in panchina) fa visita alla Juventus di Massimiliano Allegri nella 33a giornata di Serie A. Il diktat della Vecchia Signora: Battere il Bologna e portarsi momentaneamente a +8 dalla Roma, impegnata lunedì al Maradona contro il Napoli. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Juventus-Bologna streaming gratis e diretta video tv.

La vittoria in rimonta in trasferta contro il Cagliari (2-1) ha mantenuto saldamente la Juventus nelle prime quattro posizioni della Serie A, e l’allenatore Massimiliano Allegri ha sùbito sfruttato questo successo per difendere le proprie prestazioni nelle ultime sconfitte contro Inter e Villarreal, dichiarando: “Ciò che non mi piace è perdere, quindi preferisco le critiche per quando giochiamo male ma vinciamo ugualmente”.

Tuttavia, resta il fatto che nessun’altra squadra nella metà superiore della classifica di Serie A ha segnato un totale di meno gol rispetto ai 49 della Juventus, mentre la squadra continua a recuperare dopo che aveva iniziato la prima metà della stagione con prestazioni scarse.

La Juventus è stata quasi del tutto esclusa dalla corsa al titolo dopo avere perso l’ultima partita casalinga contro l’Inter (1-0), ma quella è stata la prima sconfitta in 11 partite casalinghe nelle competizioni nazionali (8 vittorie, 2 pareggi). Tornare sùbito alla vittoria è ampiamente previsto qui, dato che i ‘Bianconeri’ hanno vinto otto scontri diretti consecutivi qui disputati, cinque dei quali con un margine di due gol.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Chiellini, Luca Pellegrini; Danilo, Rabiot; Cuadrado, Paulo Dybala, Alvaro Morata; Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Zakaria, Miretti, Bernardeschi, Kean. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Aké, Arthur, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Arnautovic. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, De Silvestri, Kasius, Mbaye, Svanberg, Dominguez, Vignato, Viola, Barrow, Sansone. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Kingsley.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Guardalinee: Galetto e Zingarelli. IV Uomo: Cosso. VAR: Guida. Assistente VAR: Cecconi.

Solo Venezia e Spezia hanno messo a referto meno tiri in questo campionato con i centrocampisti di Juventus (102) e Bologna (87); i bianconeri hanno segnato solo otto gol con i centrocampisti finora (il dato peggiore tra le squadre della metà alta della classifica), gli emiliani solo tre (nessuna formazione ha fatto peggio).

Juventus-Bologna in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Telecronaca in diretta con la voce di Ricky Buscaglia, affiancato da Dario Marcolin.

La Vecchia Signora tornerà poi in campo mercoledì per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina quando si ripartirà dall’1-0 dell’andata per i bianconeri (autogol di Venuti).

Juventus-Bologna streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Vecchia Signora viaggia a a quota 62 punti in classifica, a -6 dalla capolista della Milan (diventati -9 dopo la vittoria dei rossoneri di ieri in casa contro il Genoa 2-0) e rispettivamente a -5 da Inter (diventati -8 dopo la vittoria dei nerazzurri di ieri 1-3 in casa dello Spezia) e Napoli (gioca domani contro la Roma), appaiate in classifica ma con i nerazzurri che devono recuperare ancora una partita.

La sfida tra Juventus-Bologna non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

All’andata, successo bianconero al Dall’Ara: 0-2 griffato dalle reti di Morata e Cuadrado.