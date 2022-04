Milan-Genoa Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vedere la partita: PirloTV Sky o Dazn?

Dove vedere Diretta Milan-Genoa Streaming senza Rojadirecta. Si gioca alle ore 21 italiane di oggi venerdì 15 aprile 2022, Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano, la sfida numero 108 in Serie A fra le due formazioni: è il secondo anticipo della 33a giornata di Serie A. Stasera a San Siro, davanti a quasi settantamila spettatori, i rossoneri hanno due obiettivi contro il Genoa: ritrovare il gol perduto e soprattutto tornare a vincere per alimentare il sogno scudetto. Chi vincerà la sfida tecnica tra Pioli e Blessin? Di seguito le informazioni per vedere Milan-Genoa streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Milan-Genoa Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



Il Milan (primo in classifica con 68 punti prima dell’inizio di Spezia-Inter che si gioca alle 19) arriva da 2 vittorie di misura per 1-0 e due pareggi senza reti nelle ultime 4 giornate, il Genoa è reduce da un pareggio, una vittoria e 2 sconfitte di fila nelle precedenti 4 partite di campionato.

Zlatan Ibrahimovic, che non sarà del match per infortunio, Olivier Giroud e Rafael Leão si dividono lo scettro di giocatore più prolifico fra i rossoneri con 8 goal a testa. Fra i liguri il miglior realizzatore è Mattia Destro, che ha totalizzato 9 reti fino a questo momento. Il centravanti rossoblù, grande ex del confronto avendo indossato la maglia rossonera per alcuni mesi nel 2015, ha già realizzato 5 goal in carriera in campionato quando ha giocato contro il Milan.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Toure, Gabbia, Bakayoko, Krunic, Brahim Diaz, Messias, Maldini, Rebic, Lazetic. Indisponibili: Kjaer, Florenzi, Romagnoli, Castillejo, Ibrahimovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Romagnoli, Diaz.

La squadra di Blessin, dopo sette pareggi consecutivi, ha compiuto due passi falsi che ne hanno arrestato la rimonta, tenendola al penultimo posto. A Verona è arrivato una sconfitta di misura, mentre contro la Lazio sono stati quattro i palloni finiti alle spalle di Sirigu.

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Melegoni, Portanova; Destro. Allenatore: Blessin. A disposizione in panchina: Semper, Frendrup, Criscito, Bani, Calafiori, Masiello, Ghiglione, Amiri, Yeboah, Piccoli, Galdames, Gudmundsson. Indisponibili: Buksa, Cambiaso, Czyborra, Rovella, Vanheusden. Squalificati: nessuno. Diffidati: Portanova.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Bottegoni e Vecchi. Quarto uomo: Rapuano. VAR: Orsato. Assistente VAR: Passeri.

Nessuna squadra ha mantenuto più volte la porta inviolata del Milan in questo campionato: 14, alla pari dell’Inter. L’ultima stagione in cui i rossoneri hanno registrato più clean sheet in Serie A risale al 2011/12 (18).

Milan-Genoa Diretta al posto di Rojadirecta TV



Milan-Genoa in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Milan potrebbe rimanere a secco di gol in tre partite di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2020, mentre solo due volte ha pareggiato 0-0 in tre match consecutivi nel torneo: nel gennaio 1994 e nell’aprile 1936.

Milan-Genoa Streaming Gratis invece di Rojadirecta in italiano



Milan-Genoa streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Genoa è sia la squadra che ha vinto meno partite (due in 32 gare) sia quella che ne ha pareggiate di più (16) nei maggiori cinque campionati europei nel 2021/22 – nella sua storia in Serie A solo in due stagioni il Grifone ha pareggiato più match (17 sia nel 1992/93 che nel 1989/90).

Milan-Genoa Streaming alternativa Rojadirecta?

La sfida tra Milan-Genoa non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Il tecnico del Genoa Blessin è cosciente che l’impresa in casa del Milan è quasi impossibile. Il suo Genoa però deve cercare di fare punti anche a San Siro se vuole sognare ancora un altro anno in Serie A. Dopo le sconfitte con Verona e Lazio, l’allenatore chiede una risposta importante ai suoi ragazzi: “Nelle ultime due partite abbiamo fatto molti regali, ora bisogna cercare di evitarli e magari provare a farci noi un regalo”.