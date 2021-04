MILAN GENOA Streaming Gratis info Live ROJADIRECTA ITA TV, dove vederla: Video DAZN o Sky Live?

Dove vedere Milan Genoa live streaming gratis senza Rojadirecta: si affrontano oggi domenica 17 aprile 2021 alle ore 12:30 italiane per il lunch match della 31a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming gratis e diretta live tv.

I rossoneri vengono da una sconfitta, 2 vittorie, fra cui quella nella sfida più recente contro il Parma, e un pareggio nelle ultime 4 giornate, mentre i rossoblù hanno ottenuto 2 pareggi, una vittoria e una sconfitta nella partita più recente contro la Juventus. Zlatan Ibrahimovic, che non sarà della gara perché squalificato, è il miglior marcatore del Milan con 15 goal, l’ex Mattia Destro è invece il bomber del Genoa con 10 reti stagionali all’attivo.

Milan Genoa viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Dal suo esordio in Serie A nel 2019/20, Rafael Leão ha segnato cinque gol da subentrato in campionato, più di ogni altro giocatore del Milan (segue Ante Rebic a quattro).

Milan Genoa live streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Theo Hernández ha preso parte a nove gol in questo campionato (quattro reti, cinque assist), eguagliando il suo rendimento dello scorso torneo. Potrebbe diventare il primo difensore del Milan ad essere coinvolto in 10 gol in una stagione di Serie A da quando Opta raccoglie il dettaglio dei passaggi vincenti (dal 2004/05).

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. Allenatore Stefano Pioli. Ibrahimovic squalificato. Indisponibili: Calabria, Maldini, Romagnoli.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Ghiglione, Zajc, Behrami, Strootman, Czyborra; Destro, Scamacca. Allenatore Davide Ballardini. Squalificati: Criscito. Indisponibili: Pellegrini, Zappacosta.

La prossima sarà la 150a presenza in Serie A con il Genoa per Goran Pandev: dal suo esordio con il club nell’agosto 2015, è il giocatore con più presenze con la maglia rossoblù in campionato (segue Mattia Perin a 125).

Altre forme per vedere Milan Genoa non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.