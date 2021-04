ATALANTA JUVENTUS Streaming Gratis Live info ROJADIRECTA ITA, dove vederla in Video Diretta TV con Smartphone Tablet PC: SKY Video o DAZN?

Dove vedere Diretta Atalanta Juventus Live Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 15:00 italiane di oggi domenica 18 aprile 2021 si gioca Atalanta-Juve per la 31a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Atalanta Juventus Live Streaming, prestanzione diretta match

L’Atalanta non batte la Juventus in Serie A dal febbraio 2001 (2-1 grazie ai gol di Lorenzi e Ventola): da allora in 32 confronti ben 24 vittorie bianconere e otto pareggi, sei dei quali però arrivati nelle ultime otto sfide in ordine di tempo. Pirlo avrà non potrà contare su Cristiano Ronaldo, oltre che su Bernardeschi, e dovrà sciogliere qualche dubbio: Chiellini in pole accanto a De Ligt più di Bonucci e Demiral, così come Rabiot rispetto ad Arthur a centrocampo. Cuadrado potrebbe giocare esterno alto, in quel caso fuori Kulusevski e Alex Sandro titolare. In attacco toccherà alla coppia composta da Dybala e Morata.

Atalanta Juventus in Diretta TV al posto di Rojadirecta

Atalanta Juventus sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Non verrà trasmessa in chiaro.

La Juventus ha subito due degli ultimi tre gol in Serie A nel quarto d’ora successivo all’intervallo (46’-60’), parziale in cui l’Atalanta vanta il miglior attacco del torneo (14 reti segnate).

Atalanta Juventus Live Streaming Gratis alternativa a Rojadirecta

Atalanta Juventus sarà disponibile in streaming live su SkyGo (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Federico Chiesa ha partecipato ad un gol in tutte le ultime tre presenze contro l’Atalanta in Serie A (due reti e un assist): il suo primo gol in campionato con la maglia della Juventus è arrivato nel match d’andata contro la Dea.

Le probabili formazioni di Atalanta Juventus:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Muriel, Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini. Squalificati: Romero. Indisponibili: Hateboer.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bernardeschi, Cristiano Ronaldo.

Arbitro: Daniele Orsato di Schio.

Alternative per vedere Atalanta Juventus in diretta live streaming gratis?

Altre forme per vedere Atalanta Juventus non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana. L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.