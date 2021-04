ROJADIRECTA Milan-Genoa Atalanta-Juventus Napoli-Inter Streaming LIVE: Orario Diretta TV Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi domenica 18 aprile 2021, dove spiccano Milan-Genoa, Atalanta-Juventus, Torino-Roma e Napoli-Inter, valide per la 31a giornata di Serie A.

02:05 Portuguesa-Flamengo (Campionato Carioca) – Sportitalia

02:38 Chicago Fire-New England Revolution (Mls) – DAZN

10:30 Genoa-Inter (Campionato Primavera) – Inter Tv (Visibile Su DAZN) e Sportitalia.

12:30 Diretta Milan-Genoa Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1

Leao prende il posto dello squalificato Ibra. Sulla trequarti tocca a Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic, ma Hauge, Diaz e Krunic scalpitano. In difesa ancora ballottaggio Dalot più di Kalulu. Goldaniga in difesa al posto dello squalificato Criscito. Rientra Strootman, che dovrebbe far accomodare in panchina Rovella. Zappacosta out per infortunio e Czyborra non ancora al meglio, a sinistra potrebbe agire Ghiglione. Soliti dubbi in avanti: Destro e Scamacca sembrano in vantaggio su Pandev, Shomurodov e Pjaca.

Diretta Milan Genoa disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

12:30 Sassuolo-Juventus (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 256 Satellite)

12:30 Casertana-Juve Stabia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

12:30 Catanzaro-Catania (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

12:30 Cagliari-Fiorentina (Campionato Primavera) – Sportitalia

13:00 PSG-St Etienne (Ligue 1) – DAZN

14:00 Osasuna-Elche (Liga) – DAZN

14:00 Real Sociedad-Siviglia (Liga) – DAZN

14:30 Arsenal-Fulham (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Atalanta-Juventus Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Con Romero out per squalifica torna centrale Djimsiti. In attacco Gasperini confermerà Malinovskyi, Pasalic e Muriel dietro Zapata. Recuperato Pessina, che però dovrebbe partire dalla panchina. Cristiano Ronaldo out per un problema al flessore: Dybala titolare al fianco di Morata. Bonucci torna a disposizione dopo il Covid ma va in panchina. Cuadrado dietro. In mediana, accanto a Bentancur, Rabiot favorito. Kulusevski e Chiesa sugli esterni.

Diretta Atalanta Juventus sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

15:00 Lazio-Benevento Streaming (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

15:00 Bologna-Spezia Streaming (Serie A) – DAZN e DAZN1

15:00 Pontedera-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

15:00 Gubbio-Mantova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

15:00 Bari-Palermo (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

15:00 Francavilla-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Foggia-Paganese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Legnago-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lecco-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Virtus Verona-Sambenedettese (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Matelica-Fano (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Lazio-Sassuolo (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:00 Caldiero-Ambrosiana (Serie D) – Sportitalia

15:30 Borussia Dortmund-Werder (Bundesliga) – Sky Sport Collection

16:15 Atletico Madrid-Eibar (Liga) – DAZN

16:15 Alaves-Huesca (Liga) – DAZN.

17:00 Manchester United-Burnley (Premier League) – Sky Sport Football

17:05 Bordeaux-Monaco (Ligue 1) – DAZN

17:30 Grosseto-Pro Sesto (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Livorno-Como (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Modena-Padova (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

17:30 Piacenza-Albinoleffe (Serie C) – Eleven Sports e E Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

17:30 Feralpisalò-Carpi (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Potenza-Monopoli (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Teramo-Bisceglie (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Torino-Roma Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Nicola sorride per i recuperi di Lyanco e Singo che potrebbero anche partire entrambi dal 1′.

Davanti confermato Verdi a supporto di Sanabria e Belotti. Pellegrini è squalificato, al suo posto spazio a Pedro sulla trequarti dietro a Mayoral. A sinistra Bruno Peres e in mediana Villar: verso la panchina Diawara e Calafiori.

Diretta Torino Roma sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

18:00 Mainz-Hertha (Bundesliga) – Sky Sport Collection

18:30 Betis-Valencia (Liga) – DAZN e DAZN1

18:30 Cadice-Celta (Liga) – DAZN

18:30 Arsenal-Racing (Campionato Argentino) – Sportitalia

19:30 Leicester-Southampton (Fa Cup) – DAZN.

20:30 Novara-Pistoiese (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Carrarese-Lucchese (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Alessandria-Pergolettese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

20:30 Giana Erminio-Pro Patria (Serie C) – Eleven Sports

20:30 Cesena-Imolese (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite)

20:30 Vis Pesaro-Fermana (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 256 Satellite)

20:30 Cavese-Turris (Serie C) – Eleven Sports.

20:45 Diretta Napoli-Inter Streaming (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Meret al posto dell’infortunato Ospina, Mario Rui in vantaggio su Hysaj. Ruiz-Demme confermati a centrocampo. Mertens avanti su Osimhen. Zielinski acciaccato ma dovrebbe farcela. A centrocampo torna Barella dopo la squalifica. Il dubbio principale di Conte è per la fascia sinistra: Darmian è in forma e potrebbe vincere la sfida con Perisic e Young. In attacco torna la LuLa.

Diretta Napoli Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio live streaming e on demand di Sky.

21:00 Getafe-Real Madrid (Liga) – DAZN

21:00 Nantes-Lione (Ligue 1) – DAZN

21:00 Levante-Villarreal (Liga) – DAZN

21:23 Inter Miami-La Galaxy (Mls) – DAZN

23:30 Arsenal-Racing (Campionato Argentino) – Sportitalia

23:55 Columbus Crew-Philadelphia Union (Mls) – DAZN.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerata illegale in Italia. I siti online come TarjetaRojaOnline Gratis che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.

Attenzione: I palinsesti possono essere soggetti a variazioni.