Athletic Bilbao-Barcellona Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV, Diretta TV in chiaro su Nove

Dove vedere Athletic Bilbao-Barcellona Streaming Gratis senza Rojadirecta. Questo sabato 17 aprile 2021 si giocherà la finale della Copa del Rey (Coppa del Re), i cui protagonisti saranno i due massimi vincitori del torneo, come il Barcellona, ​​che vedrà protagonista Lionel Messi sin dall’inizio, e l’Athlétic Club Bilbao. La partita si svolgerà, purtroppo, ancora senza pubblico, dallo Stadio La Cartuja di Siviglia con fischio d’inizio alle ore 21:30 italiane.

⚽ Probabili formazioni di Athletic Bilbao Barcellona



Probabile formazione dell’Athletic Club Bilbao di Marcelino: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Álex Berenguer, Dani García, Unai Vencedor, Muniain; Williams e Raúl García.

Probabile formazione del Barça di Koeman: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, Busquets, De Jong, Pedri, Jordi Alba; Leo Messi e Dembélé.

Dove vedere Athletic Bilbao-Barcellona Streaming Gratis senza Rojadirecta

Athletic Bilbao-Barcellona in diretta live streaming gratis in chiaro con NOVE (sul canale 9 del digitale terrestre, SKY canale 145, tivùsat canale 9). Gratis su www.nove.tv! Puoi guardare tutti gli show di NOVE senza pubblicità su Discovery Plus.