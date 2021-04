ROJADIRECTA Sampdoria-Verona, Crotone-Udinese, Sassuolo-Fiorentina, Cagliari-Parma: Orario Formazioni Diretta Streaming TV Oggi Stasera

Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi sabato 17 aprile 2021. Occhi puntati su Sampdoria-Verona, Crotone-Udinese, Sassuolo-Fiorentina e Cagliari-Parma, partite valide per la 31a giornata di Serie A.

11:00 Juventus-Ascoli (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

12:30 Fiorentina-Roma (Serie A Femminile) – Sky Sport Serie A

12:30 Pink Bari-Inter (Serie A Femminile) – Inter Tv (Visibile Su Dazn)

13:00 Milan-Torino (Campionato Primavera) – Milan Tv (Visibile Su Dazn) e Sportitalia

13:30 Newcastle-West Ham (Premier League) – Sky Sport Football

14:00 Empoli-Brescia (Serie B) – Dazn

14:00 Pisa-Cosenza (Serie B) – Dazn

14:00 Monza-Cremonese (Serie B) – Dazn

14:00 Vicenza-Lecce (Serie B) – Dazn

14:00 Reggina-Reggiana (Serie B) – Dazn

14:00 Salernitana-Venezia (Serie B) – Dazn

15:00 Diretta Goal Serie A – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Sampdoria-Verona Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite)

Probabili formazioni Sampdoria-Verona. Soliti ballottaggi per Ranieri: Yoshida-Tonelli in difesa e Damsgaard-Jankto sulla sinistra. Silva rientra dalla squalifica e dovrebbe affiancare Thorsby a centrocampo, vista anche l’indisponibilità di Ekdal. In avanti Quagliarella-Gabbiadini. Lovato rientra dalla squalifica e si gioca il posto da titolare con Dawidowicz. A centrocampo dovrebbe rivedersi Tameze, in attacco si va verso la conferma del terzetto Barak-Zaccagni-Lasagna.

Streaming Sampdoria Verona sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Diretta Crotone-Udinese Streaming (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite)

Probabili formazioni Crotone-Udinese. Benali ko per un problema alla caviglia, ma al suo posto Cosmi ritrova Pereira dopo la squalifica. In avanti conferma per Ounas e Messias a sostegno di Simy. Nuytinck è pienamente recuperato e torna titolare: ballottaggio Samir-Bonifazi per affiancare lui e Becao. In avanti potrebbe essere confermato Pereyra a supporto di Llorente, ma l’argentino potrebbe anche arretrare a centrocampo e far spazio in avanti a Forestieri alle spalle del basco.

Streaming Crotone Udinese sui canali digitali di Sky Sport (Canale 253 Satellite). Diretta streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

15:00 Atalanta-Roma (Campionato Primavera) – Sportitalia

15:00 Spal-Bologna (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

15:30 Wolfsburg-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Collection

16:00 Cittadella-Chievo (Serie B) – Dazn

16:00 Wolverhampton-Sheffield United (Premier League) – Sky Sport Football

17:00 Marsiglia-Lorient (Ligue 1) – Dazn

17:30 Ravenna-Perugia (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 254 Satellite)

17:30 Vibonese-Avellino (Serie C) – Eleven Sports e Sky Primafila (Canale 255 Satellite).

18:00 Diretta Sassuolo-Fiorentina Streaming (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina. De Zerbi in conferenza ha annunciato il recupero di Berardi e Defrel, ma non manca la cattiva notizia: Locatelli avverte un fastidio ed è difficilmente recuperabile. Rientrano dalla squalifica Ribery e Pulgar: il primo dovrebbe riprendersi il posto in attacco al fianco di Vlahovic, il secondo se lo giocherà con Bonaventura e Amrabat. Recuperato Igor.

Streaming Sassuolo Fiorentina sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Diretta streaming gratis online per gli abbonati mediante Sky Go (link skygo.sky.it), sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, sia sul proprio pc o notebook. Ulteriore possibilità con Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

18:00 Pordenone-Frosinone (Serie B) – Dazn e Dazn1

18:30 Chelsea-Manchester City (Fa Cup) – Dazn

18:30 Leverkusen-Colonia (Bundesliga) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football

20:08 Montreal-Toronto Fc (Mls) – Dazn.

20:45 Diretta Cagliari-Parma Streaming (Serie A) – Dazn e Dazn1

Probabili formazioni Cagliari-Parma. Vicario tra i pali in attesa che Cragno si negativizzi. Al fianco di Godin e Rugani in difesa dovrebbe partire Walukiewicz. Zappa in vantaggio su Lykogiannis per la fascia. Davanti Pavoletti e Joao Pedro. Alla lunghissima lista degli infortunati si aggiunge Conti (al suo posto Busi). Niente da fare per Hernani, recuperato Pezzella. A centrocampo c’è Brugman. Davanti Gervinho-Pellé-Man.

Streaming Cagliari Parma disponibile su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1+ (canale 212 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

21:15 Velez-Huracan (Campionato Argentino) – Sportitalia

21:20 Orlando City-Atlanta United (Mls) – Dazn.

21:30 Athletic Bilbao-Barcellona (Finale Coppa Del Re) – Nove.

Probabile formazione dell’Athletic Club di Marcelino: Unai Simón; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Álex Berenguer, Dani García, Unai Vencedor, Muniain; Williams e Raúl García.

Probabile formazione del Barça di Koeman: Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Lenglet; Dest, Busquets, De Jong, Pedri, Jordi Alba; Messi e Dembélé.

Streaming Athletic Bilbao-Barcellona disponibile su NOVE (sul canale 9 del digitale terrestre, SKY canale 145, tivùsat canale 9). Live streaming su www.nove.tv! Puoi guardare tutti gli show di NOVE senza pubblicità su Discovery Plus.

