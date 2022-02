ATALANTA-JUVENTUS Streaming Gratis TV, dove vedere il match: DAZN Sky Video YouTube o Facebook Live?

Dove vedere Diretta Atalanta-Juventus Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 13 febbraio 2022, la Juventus di Max Allegri (quarta in classifica con 45 punti) fa visita al Gewiss Stadium di Bergamo all’Atalanta di Gasperini, che si trova in quinta posizione a quota 43 e con una partita in più da giocare, per la 25a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Atalanta-Juventus streaming gratis e diretta tv.

Per Allegri (Juve) questa contro l’Atalanta è uno scontro diretto per la Champios League: “E’ senza dubbio uno scontro diretto per il quarto posto. Non decisivo ma molto importante: l’Atalanta ha dimostrato di meritare un piazzamento tra le prime; sarà una partita difficile e fisica. Loro sono arrabbiati. Dovremo fare una prestazione di alto livello”.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina; Muriel, Boga. Allenatore Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Scalvini, De Nipoti, Maehle, Koopmeiners, Pasalic, Renault, Panada, Malinovskyi, Mihaila. Indisponibili: Ilicic, Miranchuk, Zapata, Gius. Pezzella. Squalificati: Musso.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata. Allenatore Massimiliano Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Luca Pellegrini, Arthur, McKennie, Akè, Kaio Jorge, Dybala, Kean. Indisponibili: Chiesa, Bernardeschi, Chiellini. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Mariani. Guardalinee: Meli-Imperiale. Quarto Uomo: Volpi. Var: Aureliano. Assistente Var: De Meo.

Atalanta-Juventus in tv con DAZN (presente anche su TimVision), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

La Juventus è l’unica squadra della Serie A rimasta imbattuta nelle ultime dieci partite della massima serie (7 vittorie, 3 pareggi) e la sua ultima vittoria, per 2-0 contro l’Hellas Verona, l’ha vista mantenere la porta inviolata per tre partite consecutive di campionato per la prima volta in esattamente un anno.

Atalanta-Juventus streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Nonostante il recente successo, il tecnico Massimiliano Allegri ha smentito le speculazioni sullo Scudetto, affermando che “i sogni per il titolo non fanno per me, lotteremo contro l’Atalanta per stare tra le prime quattro”. Attualmente a due punti più in alto degli avversari, una vittoria qui metterebbe la squadra di Allegri in pole position per quell’obiettivo.

La sfida tra Atalanta-Juventus non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata. La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Qual è il punto di forza dell’Atalanta? Allegri: “Hanno tanti punti di forza, ma noi dobbiamo lavorare sui loro punti deboli. Serve una partita buona sotto l’aspetto tecnico e fisico. Sarà un match bello e combattuto, servirà un approccio buono”.

L’ultima sconfitta in campionato della Juve risale alla gara d’andata, giocata il 27 novembre, proprio contro l’Atalanta: in quella occasione la Vecchia Signora è stata piegata dalla rete decisiva di Zapata.